陳水扁自爆節目被卓揆下令禁播 總統府：健康最重要

前總統陳水扁原訂今（1/5）上午於鏡電視開播的新節目《總統鏡來講》，不過，陳水扁上週自爆被行政院長卓榮泰下令喊卡，不能播。對此，總統府發言人郭雅慧今日回應，相關事宜由司法機關依法規辦理，最重要的是陳前總統的健康能受到最好的照顧。

陳水扁自保外就醫後，常常透過臉書粉專「陳水扁新勇哥物語」，以及網路節目《有夢最水》對外互動，日前，他在臉書上宣布，即將在鏡電視主持國政訪談節目《總統鏡來講》，4日起將在YT頻道開播。

不過，陳水扁今日上午在臉書上表示，雖然NCC放行鏡新聞線上播出，矯正署長林憲銘在電話中對他證實，行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠，「期待阿扁主持總統鏡來講的朋友，抱歉讓大家失望了」。

矯正署對此表示，台中監獄依受刑人保外就醫審核基準及管理辦法規定，依據陳水扁所提病況與申請，依法駁回。

郭雅慧對此則回應，相關事宜由司法機關依規定辦理，最重要的是前總統陳水扁的健康能受到最好照顧。

