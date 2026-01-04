陳水扁自爆「卓揆下令喊卡節目」！否則抓他回去關 吳思瑤回應了

即時中心／黃于庭、謝宛錚報導

前總統陳水扁近年積極社群平台，更時常針貶時事，活躍於大眾視野。他2日宣布新節目《總統鏡來講》開播資訊，預告將會是「史無前例的深度對話」；不過，今（4）早又發文稱，行政院長卓榮泰下令不准播出，「否則就要抓阿扁回籠」，節目胎死腹中。對此，民進黨立委吳思瑤表示，台灣是個法治社會，法律怎麼規範就依法行政。

據該節目釋出資訊提及，「史上唯一由卸任元首親自主持，規格與高度前所未見」，陳水扁將以總統視角，透過一對一深度訪談，直擊政治領袖的決策核心，節目沒有口水與攻防，只有親歷者的敘事。陳水扁也發文表示「阿扁來了！」，並預告將會進行「史無前例的深度對話」，主張講真相、講理想、講出台灣新力量。

不過，陳水扁今早指出，「卓院長下令，阿扁不來了」，原定今日首播《總統鏡來講》，雖然NCC放行鏡新聞線上播出，不過與矯正署長林憲銘通話證實，卓榮泰下令不准播出，否則就要抓他「回籠」，他也向期待節目的朋友道歉，讓大家失望了。

對此，吳思瑤表示，她並不清楚是否為陳水扁所說，是誰下令，但台灣就是法治社會，如果矯正機關或法務部門提出提醒，應當是基於台灣的法規，對於保外就醫的原則性規範，台灣任何執法都是依法行政，尊重法務部門的作為。

至於是否真為卓榮泰下令，吳思瑤認為她不便置喙，因為自己沒有這方面的訊息。媒體追問，陳水扁適合開節目嗎？她則回應，社會大家都可以評論，有關保外就醫規範、各界想法，相信台灣民眾都有非常明智的判斷，法律怎麼規範就依法行政，台灣是法治社會。

