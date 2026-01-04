陳水扁自爆「卓院長下令，阿扁不來了」 吳思瑤：尊重法務部門作為

記者盧素梅／台北報導

民進黨立委吳思瑤受訪（圖／資料照）

前總統陳水扁於鏡新聞新節目原定今（4）日早上10點時首播，不過，陳水扁一早突以「卓院長下令，阿扁不來了」為題發文指出，「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠」。對此，民進黨立委吳思瑤表示，她並不清楚是否如同陳水扁的說法是誰下令，因此不便置喙。不過，她強調，台灣是個法治社會，任何執法都是依法行政，她尊重法務部門的作為。



陳水扁日前宣布，他在鏡新聞線上新節目開張「阿扁來了！」，強調新節目本週日登場，是從國家的高度，洞察世局，而新節目預計4日早上10點時首播。不過，陳水扁今天早上在開播前說卓榮泰下令，要求停播否則要把阿扁抓回籠 ，同時還說已跟矯正署通過電話證實。

對此，吳思瑤上午接受媒體聯訪時表示，她並不清楚是否如同陳水扁的說法是誰下令。她強調，台灣就是法治的社會，如果矯正機關或是法務部門提出一些提醒 ，那應當也是基於台灣的法規，對於保外就醫的一些原則性的規範 ，所以台灣的國家在做任何的執法都是依法行政，她尊重法務部門的作為 ，至於有沒有阿扁所說誰下令誰指揮，這個她不便置喙，也沒有這一方面的訊息。

媒體追問，是否覺得陳水扁適合去開節目？吳思瑤表示，這個社會大家都可以來評論保外就醫的規範 ，她相信台灣社會大家都有非常明智的一個判斷 ，法律怎麼規範就依法行政，畢竟台灣是個法治社會。

