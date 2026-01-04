陳水扁自爆：《卓院長下令，阿扁不來了》

涉多起貪瀆案應入獄服刑但目前「保外就醫」的前總統陳水扁，日前宣布將於今天（4日）推出網路政論節目《總統鏡來講》，當時他還高興的發文喊出「阿扁來了！」引發高度爭議。不料他今早再度發文自爆《卓院長下令，阿扁不來了》，並說明節目喊卡的原因，表達歉意。

賴清德總統曾拜訪目前「保外就醫」的陳水扁。（翻攝自陳水扁臉書）

陳水扁今早在臉書以《卓院長下令，阿扁不來了》為題發文，原定1月4日首播《總統鏡來講》，雖然NCC（國家通訊傳播委員會）放行鏡新聞線上播出，矯正署林署長卻跟阿扁電話證實，行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠，期待阿扁主持《總統鏡來講》的朋友，抱歉讓大家失望了。

據了解，早在去年底，就有風聲指陳水扁要在《鏡新聞》開新的電視政論節目，節目於今年元旦過後正式開播，由於引發高度爭議，因此再傳陳水扁的政論節目改到網路頻道播出。

當時，NCC表明，《鏡電視》依規定不得製播政論節目，但該節目在網路播放，不用向NCC申請執照，因此不在規範內。

另方面，當初放行陳水扁「保外就醫」的台中監獄，曾與他約法三章，要他遵守「不上台、不演講、不談政治、不受訪」四不原則，以及保外醫治受刑人管理規則等規定，但陳水扁多年來言行多遊走「法律邊緣」，屢屢被外界質疑「跨越紅線」。

陳水扁雖然保外就醫，但人十分活躍，言行均會引發跨越紅線的爭議。（翻攝自陳水扁臉書）

對於陳水扁開新的政論節目，台中監獄曾說明，「本監已函文告誡陳員務必遵守保外醫治相關規定，將持續掌握瞭解相關情事，依規定續行辦理。」外界質疑中監「函文告誡」是故意「網開一面」，致使爭議不斷延燒。直到陳水扁今早自行發文爆料，語帶無奈的宣布節目喊卡。

據了解，陳水扁先前宣傳他的新政論節目，指內容主打「從國家的高度洞察世局」，進行史無前例的深度對話，講真相、談理想，呈現台灣的新力量與城市脈動。

據稱，該節目以「總統視角」切入，透過一對一的深度訪談，直探政治領袖決策背後的核心思維。節目強調不走口水對立或政治攻防路線，而是以親歷者的第一手敘事，回顧過往關鍵抉擇，對照當前政治現況，並延伸至社會深層的反思。然而陳水扁涉案至今尚未全部判決定讞，加上他「保外就醫」期間屢越「紅線」，尤其還是當初成立時爭議頗多的電視台，因此更引外界爭議。

