陳水扁表態了！力挺「這人」選台南市長 大讚奠定賴總統連任基礎

民進黨積極布局2026九合一大選，長期握有執政優勢的台南更被視為關鍵一戰，綠委陳亭妃、林俊憲均表態有意爭取市長大位，屆時將舉辦初選決定誰能出線。對此，前總統陳水扁今（7）日於廣播節目專訪陳亭妃，他表示對方有99.9%成為台南首任女市長，贏過國民黨對手謝龍介，同時更守住總統賴清德本命區。

陳水扁表示，陳亭妃有99.9%成為台南首任女市長，他也回顧陳的從政之路，2008年選立委時擊敗3連霸的國民黨市長儲備人選王昱婷，同時也打敗藍委謝龍介多達5次，目前台南市長民調已經是第1，非常期待能誕生台南400年來首位女市長。

對此，陳亭妃回憶道，當年選立委時並不受外界看好，陳水扁仍趕場輔選，以及時任行政院長游錫堃、市長許添財站台，種種因素加起來，才讓她險勝943票。

對於可能即將再度對決謝龍介，陳亭妃指出，她過去議員3次、立委2次，總共擊敗謝5次。不過2022年台南市長民調顯示，現任市長黃偉哲對上謝龍介是70%比30%，但開票出來前者僅贏4萬多票，她也坦言，按照目前氣氛藍白一定會合作，屆時民進黨會更難選。

民進黨長期執政的南部縣市，尤其台南市，陳水扁強調「絕對不能失守」，否則鄰近嘉義縣、高雄市、屏東縣等恐怕兵敗如山倒，「守住台南就是守住賴總統本命區」，同時也奠定對方2028年連任基礎。

陳水扁再度提及，台南400年來皆未產生女市長，期待這屆能「完成民主最後一塊拼圖」。他細數過去市長，包括賴清德、黃偉哲，前者當完市長候選上總統，而後者2任期即將屆滿，相信用輪的，也應該輪到陳亭妃了。

針對初選之戰，陳亭妃提到，國民黨主席鄭麗文近期說，台南是藍營的重兵區，所以她也喊話支持者，民進黨在台南的對手一直是藍營及謝龍介，並不是同黨同志；更期盼大家能夠團結，將當初賴清德連任時獲得的72.9%高票找回來。

