陳水扁表態了！期待台南誕生「這位」市長 霸氣喊：保住賴總統本命區

台南市長黃偉哲第2任期將屆滿，外界因此頗關注，民進黨將推什麼樣的人選，於2026年大選完成「接棒」任務。根據民調，現任立委林俊憲、陳亭妃，都算是熱門競爭者；但另一方面，國民黨立委謝龍介也在台南耕耘已久，挑戰實力同樣不容小覷。令人關注的是，我國前總統陳水扁今（3）日突然表態，發文提及「期待台南誕生第一位女市長，完成台南民主聖地的最後一塊拼圖」，似乎準備力挺陳亭妃。

陳水扁於文中提到，繼2022年10月9日、2024年5月12日之後，陳亭妃近期第3次接受他訪問，訪談節目將於12月7日早上10點上線。陳水扁指出，陳亭妃將分享，她如何在2008年險勝三連霸立委王昱婷943票、等同阻斷國民黨第一位女市長人選；接著，又成為「謝龍介天敵」，5戰5勝，令外界好奇再戰2026能否完勝？

陳水扁提到，陳亭妃是台南市長最新民調第一名，對於當選有信心，但不敢掉以輕心。他接著又寫到，「期待台南誕生第一位女市長，完成台南民主聖地的最後一塊拼圖，保住總統賴清德本命區，進而使其連任總統」。陳水扁也談及陳亭妃的市長競選歌曲《風吹風吹台南起妃》，象徵她對台南的承諾，將帶著這座城市的夢，繼續飛得更高、更遠。

同時，陳水扁亦透露，陳亭妃還分享了「與台南市民的約定書—市政白皮書」，涵蓋五大觀光軸、科技三軸、以及交通網絡四橫三縱串聯城鄉。陳水扁轉述，陳亭妃認為孩子是城市的未來、教育是國家的根基，透過「教育實現美景」，讓孩子贏在起跑點，使家長不再為托育煩惱，能安心工作。以及照顧長者，65歲免繳健保費；另還有台南捷運藍線延伸、深綠線銜接南科、紅線連接高雄，又將如何三線齊備？





