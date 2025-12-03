陳水扁表態了！綠台南市長初選爭鋒 扁挺「謝龍介天敵」保住賴清德本命區

2026縣市長選舉倒數不到1年，藍綠白陣營皆已啟動提名作業，民進黨方面又以「鐵票區」台南、高雄競爭最為激烈，其中立委林俊憲、陳亭妃都有意爭取台南市長提名。前總統陳水扁今（2）日在臉書表態回顧陳亭妃的參選歷程，表示期待台南誕生第一位女市長，完成台南民主勝地的最後一塊拼圖，形同表態力挺。

陳水扁今在臉書貼出與陳亭妃在電台專訪後的合照，他回顧，陳亭妃2008年險勝3連霸立委王昱婷943票，讓國民黨第一位女市長人選夢碎，而「謝龍介（國民黨立委）的天敵」陳亭妃，5戰5勝後能否再於2026年保持「完勝」？陳水扁指出，如今陳亭妃在台南市長選戰中保持領先地位，對當選有信心，更不敢掉以輕心。

廣告 廣告

陳水扁明確表示，他期待台南誕生第一位女市長，完成台南民主勝地的最後一塊拼圖，以保住總統賴清德本命區，進而連任總統。扁還提到，陳亭妃的市長競選歌曲《風吹風吹台南起妃》，象徵她對台南的承諾；而陳亭妃也在節目中分享她的市政白皮書，當中含蓋五大觀光軸、科技三軸及交通網絡四橫三縱串聯城鄉。

陳水扁續指，陳亭妃表示，孩子是城市的未來，教育是國家的根基，要透過「教育十現美景」，讓孩子贏在起跑點，讓家長不再為托育煩惱，能安心工作。照顧長者方面，65歲免繳健保費；此外她也表示，要透過台南捷運藍線延伸、深綠線銜接南科、紅線連接高雄三線齊備。

更多風傳媒報導

