陳水扁表態？第6感點名她「2026最強母雞」：最像陳其邁

記者簡榮良／高雄報導

民進黨高雄市長初選進入深水區，4位角逐提名的立委賴瑞隆、邱議瑩、林岱樺、許智傑近日火力全開端牛肉、造勢晚會齊發！然而，就在兄弟各自登山之際，前總統陳水扁昨（27）日突然表態，以他第六感「感覺」邱議瑩最能延續陳其邁市長的親切細心與治理風格，甚至不惜封她為「最強母雞」。

前總統陳水扁昨（27）日突然表態，邱議瑩最能延續陳其邁市長的親切細心與治理風格。（圖／翻攝自陳水扁臉書）

陳水扁在「陳水扁新勇哥物語」粉專發文預告，這周日（30日）將在電台節目專訪邱議瑩；他表示，邱議瑩不到25歲，當選全國有史以來最年輕國大代表、27歲成為民進黨史上最年輕中常委，6任立法委員，也做過客委會副主委。與陳其邁共事的助理、幕僚與後援會幹部，都公開力挺邱議瑩。「阿扁第六感也「感覺」邱議瑩應該就是陳其邁認可，最能延續他的施政理念與擘畫藍圖並可無縫接軌的人」。

4位角逐提名的立委賴瑞隆、邱議瑩、林岱樺、許智傑近日火力全開端牛肉、造勢晚會齊發！（合成圖／翻攝自臉書）

從抗癌10年的生命勇士，到推動再生醫療，催生立法，10年有成。《再生醫療法》及《再生醫療製劑條例》三讀通過，陳水扁加冕邱議瑩是當之無愧的最大功臣，也是她立委任內最大成就之一。邱議瑩市長「安養高雄」的重大政見：「敬老點數」加碼10倍到每月1000點；新生兒「希望帳戶」3萬元及「高雄創世紀任務」 5年新創10萬優質工作機會，都會在節目中說明。

他也透露，專訪中將詢問邱議瑩對國民黨的「戒嚴保護台灣」、鄭麗文的「讓台灣人變中國人」，及她主張「投給柯志恩就是支持鄭麗文」看法。陳水扁這篇表態文，是否牽動初選，外界高度關注。

