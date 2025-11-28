陳水扁表態？點名高雄「2026最強母雞」邱議瑩：最像陳其邁的人

民進黨高雄市長初選進入白熱化階段，有意爭取提名的4位立委為賴瑞隆、邱議瑩、林岱樺、許智傑，近日火力全開、端牛肉，爭取選民認同。前總統陳水扁昨（27）日發文表示，認為邱議瑩是最強母雞、最能延續陳其邁市長的親切細心與治理風格。

陳水扁在「陳水扁新勇哥物語」粉專發文預告，本周日（30日）將專訪邱議瑩；他並寫下，不到25歲，邱議瑩當選全國有史以來最年輕國大代表、27歲成為民進黨史上最年輕中常委，6任立法委員，也做過客委會副主委。他並透露，與陳市長共事的助理、幕僚與後援會幹部，都公開力挺邱議瑩，「阿扁第六感也『感覺』邱議瑩應該就是陳其邁認可，最能延續他的施政理念與擘畫籃圖並可無縫接軌的人。」

陳水扁也預告將訪問邱議瑩對國民黨的兩岸路線看法，也將針對邱所提出的「安養高雄」的重大政見，包含「敬老點數」加碼10倍到每月1000點、新生兒「希望帳戶」3萬元，最後再分享「高雄創世紀任務」 5年新創10萬優質工作機會等進行訪問。

值得注意的是，此次民進黨2026高雄市長初選激烈，4強搶攻大選門票，賴瑞隆推全國首創孕哺枕打溫暖牌、邱議瑩主打AI教育培育未來人才、林岱樺聚焦托育安全制度改革、許智傑則勤走基層掃街拜票。此外，面對脫黨參選話題不斷，林岱樺則稱「不可能會發生」。

