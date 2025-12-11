陳水扁要戴電子腳鐐？國民黨修法保外就醫

▲陳水扁恐被強制戴「電子腳鐐」？國民黨突襲修法保外就醫。（圖／翻攝自陳水扁臉書）

[NOWnews今日新聞]

國民黨立委羅智強、林沛祥、羅廷瑋、廖偉翔等共17人，近日提出「監獄行刑法」第63條修法，主張強化保外就醫的監控機制，避免受刑人趁機逃逸再犯。一旦修法通過，目前仍保外就醫的前總統陳水扁，恐被要求比照柯文哲過去的狀況，配戴電子監控設備。

羅智強等人指出，近期桃園發生保外就醫重刑犯逃跑後，接連犯下強盜、性侵案的重大事件，凸顯保外就醫管理的漏洞。立委引用統計指出，過去10年，每年平均發生7起保外就醫逃匿事件，換算下來，每100名保外就醫者，就有約1.55人會逃跑。根據矯正署資料，民國105年至113年平均每年有452名受刑人申請保外就醫，其中平均每年33人違規，違規率達7.3%，而違規者再犯率更高達66%，讓制度安全性備受質疑。

廣告 廣告

立委強調，保外就醫本意是保障受刑人的醫療權益，但現在卻可能成為犯罪漏洞，「制度不該變成社會治安的破口」。因此修法草案增訂「科技設備監控」的法源，讓檢察官得視情況要求受刑人接受電子監控後，再予以釋放。修法條文新增內容包括：「核准保外醫治者，監獄應即報由檢察官命具保、責付、限制住居或限制出境、出海，並接受適當之科技設備監控後釋放。」此舉一出，也引發「是否適用於前總統陳水扁」的討論，由於修法條文並未排除特定對象，若正式三讀通過，前總統阿扁恐也需依新規接受監控。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

民進黨創黨元老坐牢！許富男收賄千萬判6年 自居「阿扁代言人」

陳水扁受刑竟「跑去開節目」？NCC處罰曝光！他直呼：笑死

英系反擊？《鏡電視》找陳水扁開節目掀議論！謝龍介揭內幕