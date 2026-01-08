[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

前總統陳水扁今（8）日現身台南關廟山西宮，與爭取民進黨台南市長提名的立法委員陳亭妃「不期而遇」，兩人一同參香祈福。陳水扁除送上對聯為陳亭妃加油打氣，也首度清楚說明自己站在陳亭妃身邊的原因，強調這並非偶然，而是「受人所託、責無旁貸」。

陳水扁親述關鍵時刻站出來的理由：受人所託、責無旁貸 力挺陳亭妃沒有任何問題。（圖／陳亭妃辦公室）

陳水扁表示，外界近日關切他原訂與《鏡電視》合作節目臨時喊卡，甚至有人揣測他是否因此不宜公開表態，對此他直言，自己一路走來，並非第一次在關鍵時刻站出來，「如果今天我站在陳亭妃旁邊真的有問題，我相信關聖帝君會替我主持公道。」他強調，不會因為流言或揣測，就退縮不前。

陳水扁隨後回顧2019年郭國文立委補選經驗指出，當年在選情告急、民調落後6、7個百分點的情況下，是因地方拜託、情勢危急，他才站出來全力相挺。他透露，當時台南市長黃偉哲親自帶著郭國文到高雄拜託，而賴清德更形容「民進黨只剩最後一口氣，就像進ICU一樣要搶救」，他沒有第二句話，立刻錄製影片聲援，「最後一週民調仍落後，但投票結果在麻豆成功翻轉，贏了3000票。」

陳水扁強調，自己過去也曾在黨內初選時公開支持賴清德挑戰蔡英文，始終認為黨內競爭不是壞事，關鍵在於是否出於公心。他直言，陳亭妃一路走來，面對各種挑戰與攻擊，始終選擇正面承擔、苦幹實幹，「這樣的人值得被託付。」政治的價值，不在口水多寡，而在關鍵時刻是否有人願意站出來，「我相信歷史會看得很清楚，也相信公道自在人心。」

