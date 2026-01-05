陳水扁試水溫爭取特赦？王世堅：國事如麻

▲前總統陳水扁稱卓揆下令禁播新節目，否則就要將他「抓回籠」，被外界解讀阿扁意在爭取特赦。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 保外就醫多年的前總統陳水扁，日前宣布推出新節目《總統鏡來講》，卻在開播前夕突然喊卡，並指稱「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要把阿扁抓回籠」，更被外界解讀為阿扁可能藉機向總統賴清德爭取特赦。對此，民進黨立委王世堅今（5）日坦言，特赦陳水扁一事，確實在執政黨的考量範圍之內，但目前國事如麻，還有許多更急迫的事務要處理。

陳水扁昨日在臉書指出，原定4日首播的《總統鏡來講》，雖然已獲NCC同意由鏡新聞線上播出，但矯正署林姓署長親自來電轉述，稱行政院長卓榮泰下令禁止播出，否則就要將他抓回籠。陳水扁也向期待節目的支持者致歉，表示讓大家失望了。

針對外界詢問，是否認為陳水扁此舉是在向總統爭取特赦，王世堅今日於立法院受訪時回應，其實前總統蔡英文任內就曾研究過特赦陳水扁的可行性，當時已有一定結論，但礙於部分問題而未能實現；如今雖然特赦仍在執政團隊的考量範圍內，但眼下國事如麻，更急迫的事情還很多，因此遲遲未有結果，且這與節目是否停播並沒有直接關聯。

此外，台中監獄昨也說明，已依《受刑人保外醫治審核基準及管理辦法》就申請內容與健康狀況進行審核，並依法駁回，未來也將持續督促陳員遵守相關規範；矯正署發言人、副署長劉明彰則表示，是否為卓榮泰指示禁播，他未接獲相關訊息，無從評論；總統府發言人郭雅慧也指出，相關事宜皆由司法機關依法處理，並強調確保陳前總統獲得妥善的健康照顧，才是最重要的事。

