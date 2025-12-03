陳水扁讚陳亭妃「謝龍介天敵」 盼守住賴清德本命區

前總統陳水扁今（3）日發文預告，將於12月7日上午10點在廣播節目專訪立法委員陳亭妃，這也是陳亭妃繼2022年10月9日、2024年5月12日後第3次接受專訪。陳水扁盛讚陳亭妃是「謝龍介的天敵」，過去五戰五勝的她，能否在2026年選戰中完勝，成為台南市首位女市長。

民進黨立委陳亭妃。（圖／資料照）

陳水扁表示，陳亭妃在2008年以943票的些微差距，險勝尋求三連霸的國民黨立委王昱婷，成功阻斷國民黨推出第一位女市長人選的計畫。他強調，陳亭妃在歷次選戰中展現強大戰力，面對最新民調顯示她在台南市長選戰中位居第一，雖然當選有信心，但仍不敢掉以輕心。

前總統陳水扁。（圖／中天新聞）

陳水扁指出，期待台南能誕生第一位女市長，完成台南民主勝地的最後一塊拼圖，保住總統賴清德的本命區，進而協助其連任總統。陳亭妃的市長競選歌曲《風吹風吹台南起妃》，象徵她對台南的承諾，將帶著這座城市的夢想繼續飛得更高、更遠。

在市政規劃方面，陳亭妃提出與台南市民的約定書-市政白皮書，內容涵蓋五大觀光軸、科技三軸，以及交通網絡四橫三縱串聯城鄉。在教育政策上，她推出「教育十現美景」，讓孩子贏在起跑點，讓家長不再為托育煩惱，能夠安心工作。

陳亭妃也規劃長者照顧政策，承諾65歲以上長者免繳健保費。在交通建設方面，她提出台南捷運藍線延伸、深綠線銜接南科、紅線連接高雄的三線齊備計畫，盼透過完善的捷運網絡，提升台南的交通便利性與城市競爭力。

