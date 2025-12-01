陳水扁讚「他」破魔咒特質！預言2026藍綠大選終局

政治中心／綜合報導

2026地方選舉進入倒數階段，各政黨將在這不到1年時間裡積極布局，對此，前總統陳水扁指出儘管國民黨在2018與2022年地方選舉都拿下好成績，但國民黨主席鄭麗文上任後，面臨多地尋找強棒與派系整合難題。因此他揭露自己「神準的第六感」，看好總統賴清德有望在明年地方選舉寫下佳績、翻轉藍綠版圖，他大讚賴清德是「最會打破魔咒的總統」。

陳水扁讚賴清德具「破魔咒」特質！預言2026藍綠版圖將翻轉：我第六感很準

陳水扁認為賴清德（左）具備逆轉特質，預言2026年藍綠版圖將改變。（圖／取自Flickr；作者總統府）前總統陳水扁在廣播節目《有夢上水》受訪時表示，明年地方選舉是賴清德的期中考，按慣例執政黨多不利，但賴清德過去屢打破政治魔咒，有望翻轉傳統選情。他舉例1996年國民黨李登輝以54％得票率當選總統，但隔年民進黨在地方選舉大勝，贏得12個縣市；2000年他本人執政，隔年只剩9個縣市；蔡英文執政後，2018年剩6個縣市，2022年再減為5個縣市。賴清德本身當過行政院長、副總統再到民選總統，達成台灣政壇史上無人做到的紀錄，因此儘管民進黨執政後地方縣市版圖一直再度縮減，但看好賴清德具備逆轉的能力，有望改變藍綠版圖，並信心說道「我的第六感很準」。

陳水扁認為即便現在民調領先，民進黨仍不能輕忽。（圖／翻攝自陳水扁@IG）

陳水扁也提醒，民進黨2018年曾大意失荊州丟了高雄，因此即便現在民調領先，高雄選戰也不能輕忽，陳水扁援引最新民調指出，民進黨無論由誰出線，支持度皆暫時領先國民黨參選人柯志恩，並提及陳其邁對邱議瑩的高度肯定。與此同時，國民黨高層坦言，藍營在新竹縣、宜蘭縣、彰化縣與嘉義市等縣市面臨缺乏競爭力人選的困境。尤其在新竹縣，民進黨鄭朝方在多份民調中領先，而國民黨地方更傳出徐欣瑩與副縣長陳見賢雙方互不相讓，恐導致脫黨參選危機。藍營不僅難以攻克的深綠鐵票區（如台南、高雄），連傳統藍營優勢區（如雲林、台東）的選情也亮起黃燈。然而，面對艱困選情，國民黨的提名作業卻相對緩慢，直到11月底才通過提名辦法，並著手成立「兩黨協商工作小組」，選戰整合工作顯然仍有待加緊腳步。

