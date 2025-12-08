陳水扁跑去開節目？NCC處罰曝光！他：笑死

▲據媒體近日報導指出，目前在保外就醫的前總統陳水扁即將重返螢光幕，引發熱議。（圖／翻攝自陳水扁臉書）

[NOWnews今日新聞] 據媒體近日報導指出，目前在保外就醫的前總統陳水扁即將重返螢光幕，與《鏡電視》合作推出個人節目《總統鏡來講》，預計明年初正式播出，引發熱議。對此，國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹表示，鏡電視設定，現況就是不能開政論節目，若鏡電視取巧避開政論節目的限制，將以「警告」作為處罰，讓粉專「政客爽」直呼，「世界最搞笑」。

國民黨召委洪孟楷今（8）日質詢陳崇樹時問及，關於陳水扁明年初會到《鏡電視》開節目，作為保外就醫的受刑人，是否能上媒體主持節目？

陳崇樹表示，鏡電視設定，現況就是不能開政論節目，未來會持續關注與處理，但受刑人是否能主持，尊重法務部。

洪孟楷則回道，《鏡電視》現在「開巧門」，主持人邀請政治人物、政論節目常客做一對一對談，以避開禁開政論節目的限制，NCC是否對此舉有了解？

陳崇樹表示，NCC知道這樣的取巧方式，有發函請《鏡電視》陳述意見，針對先前的情況也有開罰警告；洪孟楷追問「有什麼處罰？」後，陳崇樹回道，「警告就是處罰」。

對此，政客爽今日在臉書發文表示，「笑死，陳水扁一個受刑犯跑去電視台開節目，NCC的處罰方式是『警告一支』，啊累犯的話是去訓導處罰站嗎？」

政客爽狠酸，「世界最搞笑的是一個貪汙犯前總統可以到處跑來跑去，現在還準備去主持節目，這麼正常不用關回去哦？民進黨政府真的好棒棒。」

