陳水扁轉戰電視政論？ 謝龍介驚曝內幕：有好戲看

前總統陳水扁傳出將接下電視政論主持人，預計開設個人節目，於明年（2026）初正式播出。國民黨立委謝龍介認為，該電視台的背後是英系，找阿扁去主持是要對抗誰？其中肯定有很多精彩好戲。

根據《上報》3日獨家報導，陳水扁明年初將和《鏡電視》合作，新開《總統鏡來講》節目擔任主持人，新節目已經在緊羅密鼓準備，製作團隊也已開始邀約來賓，包括民進黨提名2026選舉的候選人，要拚開播就有話題。

《上報》報導稱，大罷免大失敗後，綠營內便傳出陳水扁準備開電視節目的消息，在2024大選，因賴清德高舉道德大旗強推修法，導致有洗錢前科的陳致中無法參選公職，心中對賴不爽。但近期卻對綠營中人解釋，他要開節目，是為了要幫賴清德。

廣告 廣告

根據《中天新聞網》7日引述國民黨立委謝龍介的看法，蔡英文當總統的時候，阿扁還很謹慎。但現在賴清德當總統，阿扁好像沒在理他，「你高雄挺姓賴的，我就挺姓邱的；台南挺姓林的，我就挺姓陳的」，故意跟賴清德對立，這有好戲可以看。

謝龍介直言，鏡電視後面是英系，為何要讓阿扁去主持？是要對抗誰？這裡面有很多精彩好戲。蔡英文時期，阿扁還會裝一下，到了賴清德當總統他就不演了，「笑你不敢抓他進去關」。

【看原文連結】