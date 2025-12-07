陳水扁轉戰電視節目？謝龍介曝他「挑戰賴清德」盤算：有好戲看

日前有媒體報導，前總統陳水扁將從廣播節目轉戰電視節目主持人，引發討論。國民黨立委謝龍介認為，陳水扁是在向賴清德挑戰，鏡電視的背後是英系，找阿扁去主持是要對抗誰？其中肯定有很多精彩好戲。

謝龍介。（圖／中天新聞）

謝龍介在直播中表示，陳水扁是在向賴清德挑戰，「我不知道清德兄怎麼想」，蔡英文當總統的時候，阿扁還很謹慎，要去參加什麼集會，是否上台演講等，都十分斟酌；但現在賴清德當總統，阿扁好像沒在理他，「你高雄挺姓賴的，我就挺姓邱的；台南挺姓林的，我就挺姓陳的」，故意跟賴清德對立，這有好戲可以看。

廣告 廣告

陳水扁。（圖／中天新聞）

至於為何阿扁要去鏡電視？謝龍介指出，鏡電視後面是英系，為何要讓阿扁去主持？是要對抗誰？這裡面有很多精彩好戲。蔡英文時期，阿扁還會裝一下，到了賴清德當總統他就不演了，「笑你不敢抓他進去關」，因為關他也沒道理。

賴清德。（圖／中天新聞）

謝龍介回憶，賴清德擔任台南市長時，曾發動議會提案要求特赦阿扁，「拿給我牽我沒簽，我說不是不能討論，但要跟台灣人道歉，錢要還，有查到的交回來，這樣特赦才有天理。」他認為，賴清德一定有答應阿扁什麼，所以現在阿扁很氣，因為賴不但沒處理此事，當選黨主席後還發動民進黨團修排黑條款，導致陳致中不能參選，阿扁怎能不氣？還跑上凱道說要釋憲。

延伸閱讀

兒涉霸凌親向受害家長鞠躬道歉！賴瑞隆：希望可以到此為止

「賴瑞隆90度鞠躬」當面向受害家長道歉！取得諒解盼助孩子成長

賴瑞隆稱「對方不願見面」 受害家長駁斥沒拒絕：根本沒收到消息