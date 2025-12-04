陳水扁連番表態挺陳亭妃、邱議瑩 吳子嘉、謝寒冰齊示警：綠營在分裂

前總統陳水扁（左）日前表態，期待陳亭妃（右）成為台南首位女性市長。 圖：翻攝陳水扁臉書

[Newtalk新聞] 2026 縣市長選戰號角吹響，民進黨對於南台灣兩大票倉高雄、台南的黨內初選已暗潮洶湧。隨著高雄市長初選4強完成登記，台南接班人選也逐漸浮上檯面，前總統陳水扁罕見表態，期待陳亭妃成為台南首位女性市長，引起各界關注。

高雄方面，立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺與許智傑四人已完成初選登記。邱議瑩日前率先在鳳山舉辦大型造勢活動，主辦單位喊出現場湧入逾 4 萬人聲勢，前行政院長蘇貞昌也親自南下站台力挺，陳水扁則透過影片表達支持，使高雄初選戰況瞬間升溫。

蘇貞昌(左)造場大會表態力挺邱議瑩(右)。 圖：邱議瑩競選總部/提供（資料照）

《美麗島電子報》董事長吳子嘉分析指出，蘇貞昌公開出面支持特定人選，象徵民進黨內部已不再平靜，甚至可能是黨內分裂的開始。他認為，賴清德是否願意調整路線、協調派系，甚至重新啟動與藍白對話，都掌握在一念之間。

吳子嘉進一步指出，賴清德當前的政治處境，並非源於意識形態，而是黨內決策步步失誤所累積的結果。他回顧，賴清德民調原本仍維持約 5 成水準，但在大罷免一役之後，受到柯建銘、曹興誠、沈伯洋、八炯、閩南狼等人影響，逐步強化對抗路線，對藍白的對話空間也日益縮小。

他強調，若賴清德能先處理好國內團結，再尋求與中國溝通的空間，對台灣才是真正有利，「如果能回頭，將是國家之福」。

陳水扁(右)也表態支持邱議瑩(左)。圖：邱議瑩競選總部/提供（資料照）

而對於陳水扁近日公開表態期待立委陳亭妃成為台南第一位女性市長，媒體人謝寒冰分析，陳水扁此舉並非偶然，而是有意為之。

他直言，陳水扁現在身分幾乎已轉為「網紅」，必須持續維持曝光度，因此無論是評論時事、發迷因圖或拋出政治震撼彈，都是在爭取話題與流量。謝寒冰更直言，陳水扁並不擔心與總統賴清德翻臉，因為目前黨內「反賴聯盟幾乎已經成形」，邱議瑩背後有陳其邁與蘇貞昌力挺，等同英系與蘇系結盟。

謝寒冰指出，對賴清德來說，台南具有高度象徵意義「不能輸」，然而目前林俊憲的聲勢始終未能有效拉抬，陳亭妃在基層經營與選戰穩定度上，依舊被視為相對穩妥的人選。不過他也研判，以賴清德的自信，最後未必會回到「最穩」選項。

