陳水扁鏡新聞新節目臨時喊卡 陳致中：想不通「不能播」的理由

陳致中認為陳水扁新節目沒有理由不能播。資料照片



陳水扁日前宣布，他在鏡新聞線上的新節目開張「總統鏡來講」，強調新節目會在今天（1／4）登場，節目原定今天早上10點首播，但陳水扁今天發文表示，「卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠」。對此，陳水扁兒子陳致中也發聲表示，該節目健康理性，因此想不通「恫嚇不能播」的理由是什麼？

陳水扁在今在臉書粉專po文表示，原定今年1月4日首播「總統鏡來講」新節目，雖然NCC放行鏡新聞可以線上播出，但矯正署林署長卻跟阿扁電話聯絡證實，卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠，對於期待阿扁主持「總統鏡來講」的朋友，他感到抱歉、讓大家失望了。

廣告 廣告

陳水扁兒子、前高雄市議員陳致中也發聲表示，「總統鏡來講」跟阿扁總統過去主持五年的「有夢上水」性質上都是屬於一對一的「人物訪談」節目型態，調性很正面、理性、健康，也一樣透過網路YT播出，有夢上水經歷五年也沒有任何問題。

陳致中也強調，阿扁總統這次新節目，大家都蠻期待的，我個人是看不懂也想不通「恫嚇不能播」的理由是什麼？我還是希望可以順利播出！

更多太報報導

吃瓜！網美自爆「睡完所有頂流男神」床照流出 鹿晗、林更新等男星急回應

朴娜勑遭爆「車上活春宮」 經紀人被迫旁觀：太激烈還猛踢椅背

《黑白大廚2》大出包！「料理怪物」身分洩 粉絲暴動狂轟「低級劇透」