陳水扁開新節目踐踏4不原則？他4字狠嗆這事

▲前總統陳水扁近日傳出即將和《鏡電視》合作推出個人節目《總統鏡來講》。（圖／記者陳明安攝影）

[NOWnews今日新聞] 前總統陳水扁近日傳出即將和《鏡電視》合作推出個人節目《總統鏡來講》，引外界抨擊違反台中監獄保外就醫的「不上台、不演講、不談政治、不接受媒體採訪」的4不原則。對此，資深媒體人謝寒冰昨（4）日也指出，樂見該節目上線，讓藍白照三餐狂打，證明中華民國「司法已死」。

謝寒冰昨上《新聞大白話》表示，陳水扁近期動作頻頻，看起來就是在跟總統兼民進黨主席賴清德叫板，而他很樂見陳水扁去主持節目，因為陳水扁講話有趣，很會製造話題，只要他的節目存在一天，藍白陣營就可在2026年九合一大選期間照三餐狂打這件事，證明中華民國的司法已死。

陳水扁將有新電視節目的消息一出，台中監獄副典獄長李敬樑隨即回應，還在查證媒體報導的內容是否屬實，目前還在蒐集資料釐清中。至於保外就醫是否能上節目？李敬樑表示，將就事實狀況去認定評估。

