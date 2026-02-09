陳水扁開講有無「踩紅線」？台中監獄：持續瞭解相關情事並評估

目前仍在保外就醫中的前總統陳水扁，日前在南一中校友會發表演講，並接受提問回應多項時政議題，引發外界關注是否觸犯「受刑人保外醫治審核基準及管理辦法」。對此，台中監獄回應，將持續掌握相關情事，再行後續評估，依法落實督管。

陳水扁。（圖／中天新聞）

陳水扁在南一中校友會演講時，開放會後半小時自由提問不設限。現場有民眾詢問1.25兆國防預算特別條例議題，他以自己擔任總統期間國防預算同樣遭在野黨阻擋為例，直言國防現在還要繼續開玩笑下去嗎？並表示對賴總統非常同情，大家要當他後盾，他比自己那個時代還難做。

談及同志之間出現利益衝突，必須在原則、情誼與整體大局之間做出取捨該如何面對，陳水扁說，自己作為民進黨第一位台北市長、第一個民進黨完成政黨輪替的總統，要做開路先鋒、創寫歷史紀錄是很辛苦的。對於有人問到，在賴清德任內他是否有機會獲得特赦，陳水扁秒回「這多問的嘛，你問我，我要問誰？拍謝，問錯人了啦」。

陳水扁。（圖／中天新聞）

對於外界關注陳水扁的言論是否「踩紅線」，台中監獄回應，將依「受刑人保外醫治審核基準及管理辦法」規定，持續掌握瞭解相關情事，再行後續評估，依法落實督管。

