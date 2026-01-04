陳水扁開講「胎死腹中」 蔡易餘：畢竟還在保外就醫中，有一些相應規定
記者盧素梅／台北報導
前總統陳水扁目前正保外就醫，他日前宣布，將主持國政訪談節目《總統鏡來講》，原訂今（4）日起在網上平台播出。陳水扁上午表示，節目臨時喊停，聲稱行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓他回籠。對此，民進黨立委蔡易餘表示，他曾提案幫陳水扁在國務機要費時，希望有一些除罪的過程，但是畢竟還在保外就醫中，都會有一些對應的規定，他認為，這些陳水扁都會做好一些對應的評估，這部分都尊重陳水扁，也關心陳水扁的健康。
陳水扁上午在臉書粉絲專頁以「卓院長下令，阿扁不來了」為題發表文章，表示NCC放行鏡新聞線上播出，矯正署長卻在電話中向他證實，行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓回籠，「期待阿扁主持總統鏡來講的朋友，抱歉讓大家失望了」。
蔡易餘下午在民進黨2026嘉義縣長提名政見會後受訪時回應，事實上，大家都知道，他是一路以來都很支持陳水扁，尤其他這段時間以來的身體健康，應該受到的受刑人人權，他現在仍在保外就醫中，當時他也有提案在幫陳水扁在國務機要費時，希望有一些除罪的過程。
蔡易餘強調，但是畢竟還在保外就醫中，都會有一些對應的規定，「我覺得，這些陳水扁都會做好一些對應的評估，這部分我們都尊重陳水扁，那我們也關心陳水扁的健康」。
陳水扁稱新節目播了就要被抓回籠 矯正署：沒收到訊息
阿扁開講播出前喊卡！柯文哲稱「這不是辦法」：可看出為何人民不信法律
阿扁自爆「卓院長下令，阿扁不來了」 吳思瑤：法律如何規範就依法行政
阿扁開講「胎死腹中」 鄭麗文問：想故意將賴清德、卓榮泰一軍？
