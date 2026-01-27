陳水扁預告2月演講「自由發問不設限」 民進黨團籲謹守保外就醫規定

民進黨立法院黨團召開「軍購關稅缺一不可 朝野攜手國泰民安」記者會。陳祖傑攝



前總統陳水扁昨天透過個人臉書粉絲專頁「陳水扁新勇哥物語」發文，表示自己2月7日應邀在台北市台大校友會館主講「就讀南一中對阿扁從政的影響」，而且宣傳海報上備註「演講後半小時自由發問不設限」。對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今（1/27）天表示，希望在台中監獄的規定下，陳水扁能謹守保外就醫的相關規定。

針對陳水扁昨天預告2月演講「自由發問不設限」，台中監獄表示，該行程已報備，將依法落實督管。

民進黨團今天召開「軍購關稅缺一不可 朝野攜手國泰民安」記者會，會後媒體關注陳水扁演講一事，鍾佳濱回應，陳水扁保外就醫至今，國人都很關心陳的健康，而且陳也關心台灣社會，不時評論台灣現況，希望在台中監獄規定下，能謹守保外就醫相關規定。

更多太報報導

曾為他「傷害致死罪」辯護！陳水扁讚鍾東錦：改悔向上的故事蠻勵志

低調回應是否特赦陳水扁 賴清德：相關單位已說明「我沒有補充」

聽到心都涼了！陳水扁新節目喊卡再發聲：當年馬英九1句話讓北監放行