陳水扁預告2/7演講「發問不設限」 民進黨團：盼謹守保外就醫規定

記者劉秀敏／台北報導

前總統陳水扁近日宣布，2月7日將應南一中校友交流會邀請進行演講。（圖／翻攝自陳水扁Threads）

保外就醫中的前總統陳水扁近日預告，2月7日將應母校南一中校友交流會邀請，在台大校友會館進行演講，宣傳海報並載明「演講後半小時自由發問不設限」。對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今（27）日表示，希望能在台中監獄的掌理之下，謹守保外就醫的相關規定。

陳水扁原訂本月與鏡電視合作開設新節目《總統鏡來講》，但在播出前夕臨時喊卡，陳水扁則指控是行政院長卓榮泰下令不准播，「否則就要抓阿扁回籠」。不過，近日陳水扁在臉書貼出宣傳海報，表示2月7日將應南一中校友交流會邀請，在台大校友會館以《就讀南一中對阿扁從政的影響》進行演講，海報並載明「演講後半小時自由發問不設限」。

對此，台中監獄表示，陳水扁雖已報備行程，仍將依「受刑人保外醫治審核基準及管理辦法」規定，持續掌握了解相關情事，依法落實督管。

民進黨立法院黨團今日召開「軍購關稅缺一不可 朝野攜手國泰民安」記者會，針對媒體關注陳水扁預告演講一事，黨團幹事長鍾佳濱表示，陳水扁保外就醫到現在，國人都很關心他的健康，當然陳水扁也很關心台灣社會，難免會有一些對於現況的評論跟發言，黨團也希望能在台中監獄的掌理之下，謹守保外就醫的相關規定。



