陳水扁預言2026大選藍綠翻轉! 蔡正元認同「國民黨破口是鄭麗文」

國民黨主席鄭麗文。 圖：擷取自國民黨臉書

[Newtalk新聞] 前總統陳水扁預測民進黨有望在2026地方大選翻轉藍營版圖，原因是國民黨主席鄭麗文的紅統標籤，可能拖累選情。對此，國民黨前立委蔡正元指稱，台灣必須是親中政權才可能和統，但不親美在台灣活不下去，所以他認同陳水扁的說法，國民黨2026選情真的不樂觀。

蔡正元在直播節目中指出，中國真的不想花大錢打台灣，最好靠威嚇就達成「和平統一」，但和平統一必須有3個條件：一、台灣必須是親中政權；二、台灣同時也必須是親美政權；三、中美雙方必須要談妥條件，沒有這3個條件「是不可能和平統一的。」

蔡正元續指，如果要和平統一，台灣必須是親中政權、有中華民族認同，才會願意來跟中國談判。不過，光是親中政權也不行，台灣政權還必須親美，否則「活不了」，無法上台執政，所以一定要「親中又親美」，因為台灣沒有政黨能對抗美國的壓力。

蔡正元提到，前幾天美國在台協會（AIT）處長去拜訪鄭麗文，鄭麗文沾沾自喜，以為美國多支持國民黨，把宣傳做得很大，但美國此舉其實是「先禮後兵」，真正想表達的是，相比民進黨向美國軍購「你國民黨鄭麗文能給我什麼？」意在警告國民黨對軍購案最好少說兩句，否則就是「反美」。

蔡正元表示，鄭麗文第一時間跳出來砲轟軍購案，已經被美方認定是「反美」，將讓國民黨未來更難上台執政，反觀AIT早在前一天就拜會台中市長盧秀燕，但盧秀燕很聰明，選擇不吭聲，即便被問到軍購案相關議題，也只簡單回應「支持國防！」明顯是不願在這個議題上與美國、民進黨糾纏。

蔡正元強調，他自己是「疑美派」，也是「疑美論」的創始人，但觀察跟評論事情，必須要務實、現實、踏實，美國人「是吃素的嗎？當然不是。」國民黨可以嚴格監督軍購案預算的細項用途，美國人不會說什麼「但總金額沒得討論！」所以國民黨立院黨團不會去反對，因為立委們不像鄭麗文那麼傻，他們每一席當選所需的選票都比黨主席多。

蔡正元直言，民進黨比國民黨更懂生存，不僅親美，還拿走「反共」、「中華民國」2大招牌，反觀國民黨連為什麼以前反共、現在不反共都說不清楚，這樣選戰怎麼打？各地方選將只能選擇不去碰這個議題，蔡正元坦言：「陳水扁說2026綠營縣市會增加、藍營縣市會減少，我同意，以國民黨目前這個樣子，真的選情不樂觀。」

