陳水扁驚傳接下鏡電視政論主持人！黃揚明直酸「世界奇觀」：法規遇扁就轉彎

媒體《上報》今（3）日獨家報導指出，前總統陳水扁即將躍上電視螢光幕，在明年初將與《鏡電視》合作，在新開的《總統鏡來講》節目擔綱主持人。對此，媒體人黃揚明在臉書發文直言，這位前總統現在是「保外就醫」狀態，他能到電視台主持政論節目的話，「那還真的是世界奇觀」。

黃揚明表示，法務部過去曾在陳水扁保外就醫之初，訂下「不上台、不演講、不談政治、不接受媒體採訪」四不原則，但陳水扁早已一一突破，法務部仍不斷給扁方便，任其持續維持保外就醫狀態。

黃揚明提到，《受刑人保外醫治審核基準及管理辦法》規定，保外就醫者「除維持日常居住及生活所必需外，未經監獄核准，不得從事與治療目的不符或顯然無關之活動」，這次陳水扁若能獲得中監允許主持電視政論節目，那法規真的就是「遇扁就轉彎」，擺好看的。

黃揚明直言，這次陳水扁再次施展「衝突、妥協、進步」的老步數，無論中監准許與否，陳水扁和鏡電視，都已把聲量、流量賺好賺滿。

