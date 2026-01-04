即時中心／黃于庭、謝宛錚報導

前總統陳水扁近年活躍於大眾視野，時常針貶時事，幽默性格受到不少民眾喜愛。他2日宣布新節目《總統鏡來講》開播資訊，主打講真相、講理想、講出台灣新力量；未料，今（4）早突然發文稱，行政院長卓榮泰下令不准播出，「否則就要抓阿扁回籠」。對此，前民眾黨主席柯文哲表示，不給陳水扁特赦又讓他趴趴走，這樣不是辦法。

柯文哲表示，他以前是陳水扁的醫生，知曉對方健康狀況，不過從其交保事件，可以看出為什麼人民不相信法律，「交保就交保，要特赦就特赦，就弄清楚講明白」，現在不給陳水扁特赦，又讓他每天趴趴走，這不是辦法。

他接著說，從前總統蔡英文不處理，現在總統賴清德也不處理，要特赦就特赦，不特赦就講清楚要怎麼做，這是為什麼台灣司法不被人民相信、尊敬，其實陳水扁交保案就是個例子，「法律搞清楚、講清楚，行就行，不行就不行」。

至於美國入侵委內瑞拉，並抓捕委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其夫人，柯文哲認為，美國只是赤裸裸地做想做的事情，國際現實狀況就是這樣，所謂新門羅主義，就是美國把南北美洲當作勢力範圍，想怎麼幹就怎麼幹，「美國在指責中國的時候，有時候也要看看自己的行為」，戰爭要有道德正當性，不過大國政治就是這樣，這是國際現實主義。

原文出處：快新聞／陳水扁驚爆「會被抓回籠」節目沒了！柯文哲：讓他趴趴走不是辦法

