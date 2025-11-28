陳水扁點名高雄「2026最強母雞」！喊：最像陳其邁

政治中心／楊佩怡報導

現任高雄市長陳其邁將於2026年卸任，誰能接棒大位備受外界關注，民進黨初選形成4搶1局面，包括立委林岱樺、許智傑、邱議瑩與賴瑞隆。對此，前總統陳水扁昨（27）日突然在臉書發文表示，以他第六感覺得「這1人」應該就是陳其邁認可，也是最能延續他的施政理念、擘畫藍圖並可無縫接軌的人。





陳水扁表態了？點名這1人封「2026高雄最強母雞」：最像陳其邁的人

陳水扁在臉書粉專發文預告將邀請邱議瑩上節目專訪。（圖／翻攝自臉書@陳水扁新勇哥物語）

前總統陳水扁27日突然在臉書粉專「陳水扁新勇哥物語」中預告，他這週日將在電視台專訪邱議瑩，陳水扁指出邱議瑩不到25歲，就當選全國有史以來最年輕國大代表；27歲成為民進黨史上最年輕中常委；也擔任過6屆立法委員、客委會副主委。陳水扁也指出，與陳其邁共識的助理、幕僚與後援會幹部，都公開挺邱議瑩。因此，他直言：「阿扁第六感也『感覺』邱議瑩應該就是陳其邁認可，最能延續他的施政理念與擘畫藍圖並可無縫接軌的人」；更稱對方是「最強母雞」。

陳水扁直言憑第6感，他認為邱議瑩（上圖）是可以延續陳其邁施政理念的人。（圖／民視新聞資料照）

此外，陳水扁也提到邱議瑩從抗癌10年的生命勇士，到推動再生醫療，催生立法，10年有成；《再生醫療法》及《再生醫療製劑條例》能三讀通過，邱議瑩更是當之無愧的最大功臣，同時也是其立委任內最大成就之一。而邱議瑩的市長「安養高雄」的重大政見，包括「敬老點數」加碼10倍到每月1000點、新生兒「希望帳戶」3萬元，也會在節目中說明。陳水扁也透露將會在節目中詢問邱議瑩，對於藍委的「戒嚴保護台灣」、鄭麗文的「讓台灣人變中國人」，及其主張「投給柯志恩就是支持鄭麗文」的想法。

