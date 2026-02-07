陳水扁：國家安全不能開政治玩笑 全民當賴清德後盾力挺國防預算

前總統陳水扁今天回顧總統任內推動軍購案歷經在野黨杯葛與預算受阻，強調國防預算與國家安全不能開政治玩笑。呼籲在野黨不要對總統賴清德提出1.25兆元國防特別預算再開政治玩笑，並強調賴清德面對比他更惡劣的政治環境，全民要成為賴清德的後盾。

前總統陳水扁（圖）7日應邀到台北擔任南一中校友交流會特別講座主講人，暢聊自身成長歷程，吸引大批民眾到場關注聆聽。（中央社）

中共升高對區域周邊軍事威脅，但在立法院藍白聯手封殺賴清德提出8年1.25兆元國防特別條例審查。陳水扁下午北上出席「就讀南一中對阿扁從政的影響」專題演講，並回答民眾提問有關1.25兆國防特別預算與日前才落幕的國共智庫交流的看法。

陳水扁說，他執政時期有3大軍購案預算編列6000多億，後來減少為4000多億，由特別預算改為年度預算，國親兩黨聯手杯葛、反對；尤其柴電潛艦是國民黨執政時期，前總統李登輝說要買10艘，但當時美國總統柯林頓不賣，他上任後，美國也政黨輪替，小布希總統派特使到台灣，在總統官邸與他會晤。

陳水扁提到，美方特使提議，提出一次性清單，他拜託當時國防部長湯曜明開出清單，第一順位神盾艦、第六順位柴電潛艦；而他將柴電潛艦改為第一順位、神盾艦改為第六順位，其他照舊，美國一次就批准，結果預算沒有走出國防部，他還被美方怪罪。

陳水扁說，他下條子要求在2004年4月前軍購清單必須出國防部，但也無動靜，他在連任後，撤換國防部長，換成海軍背景的李傑擔任國防部長，不到1個月，預算就出國防部大門，但結果是走不出立法院大門。

陳水扁表示，他曾經開過「扁宋會」，煞有其事地畫押，就是為了拜託親民黨支持軍購案，但宋楚瑜要去北京，當時還問他要不要帶口信，他說了8個字「主權、民主、和平、對等」，不料，對方很認真寫筆記本放進去，結果見到前中國國家主席胡錦濤，忘了拿出來，一趟北京行，回台後比國民黨更反對軍購案。

陳水扁說，AIT前處長楊甦棣要離開前，請國親兩黨高層吃飯，並問為何要反對國防預算，結果國親兩黨說「我們沒有反對，但政治就是這樣玩的」。

「國防預算、國家安全，不可以開政治的玩笑、把國家的安全全部都玩掉」，陳水扁說，等到馬英九上任總統後，想要買武器，結果美方不賣。

陳水扁說，在野黨現在還要繼續開玩笑下去嗎？不分朝野必須以台灣的國家利益與安全為優先考量，因此，他對總統賴清德的處境非常同情，賴總統面對一個比他執政時期更惡劣的政治環境，他呼籲全民要當賴總統的後盾。