陳水扁：馬英九放行獄中投書 卓榮泰禁播節目讓人感受心冷
前總統陳水扁今天說在臉書發文指出，2011年他在獄中，打算在《壹週刊》寫專欄，前總統馬英九的一句話，讓台北監獄放行；他要主持《總統鏡來講》，矯正署長卻說那是行政院長卓榮泰下令不准播出，「阿扁聽到卓榮泰三個字，整個人都楞住了，比起外頭的天氣，心更冷！」
保外就醫中的陳水扁主持《總統鏡來講》節目，原訂昨天（4日）上午於鏡電視官網「鏡新聞」首播，陳水扁表示「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠」。
陳水扁今天繼續透過臉書發文「壹週刊寫專欄與總統鏡來講的不同處遇」，他說，2011年他在龜山，想賺點稿費貼補家用，打算在《壹週刊》寫專欄，第一篇「馬宋會不如不會」，就被監方以「會引發政治效應、帶來社會分歧及影響獄方信譽」為由退回。
陳水扁說，《蘋果日報》為此訪問當時的總統馬英九的看法，馬英九表示受刑人被剝奪的是人身自由，但憲法的言論自由仍應受保障。馬總統的一句話，讓台北監獄放行，只是題目改為「馬宋會無好會」。
陳水扁表示，2026年他要主持《總統鏡來講》，南屯（矯正署台中看守所）2次放行，第一次建議診斷證明書要寫明主持節目屬職能治療；第二次則改比照過去5年主持節目YT 線上播出模式。
陳水扁說，沒想到1月3日中午與矯正署長通話，署長說那是卓榮泰下令不准播出。他聽到卓榮泰3個字，「整個人都楞住了，比起外頭的天氣心更冷！」
