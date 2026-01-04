陳水扁：卓榮泰下令《總統鏡來講》不准播 否則抓扁回籠
[Newtalk新聞]
前總統陳水扁今（4日）表示，原定今天首播的鏡新聞新節目《總統鏡來講》將首播，但矯正署署長林憲銘跟他證實，行政院長卓榮泰下令不准播出，「否則就要抓阿扁回籠」。
陳水扁日前於臉書「陳水扁新勇哥物語」分享，他在鏡新聞線上新節目將登場，並強調是「史無前例的深度對話，講真相、講理想、講出台灣新力量」，預計今天上午10時首播。
陳水扁稍早發文說，「卓院長下令，阿扁不來了」，原定1月4日首播《總統鏡來講》，雖然NCC（國家通訊傳播委員會）放行鏡新聞線上播出，「矯正署林署長卻跟阿扁電話證實，行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠」。
陳水扁表示，期待阿扁主持《總統鏡來講》的朋友，抱歉讓大家失望了。
更多Newtalk新聞報導
委內瑞拉反對派領袖：自由的時刻已經到來 川普願與現任副總統合作
卓榮泰：尊重立法院譴責我、但無法接受不譴責中國
其他人也在看
張惠妹辦跨年被讚爆！嗨翻喊「後台有補飲料」 大合照網笑翻：烈酒女團
由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，31日晚間在台東登場，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，讓大家笑聲他們是「烈酒女團」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 21
卓榮泰下令禁播《總統鏡來講》 阿扁嚇壞道歉：否則抓回籠
前總統陳水扁近日宣布將在《鏡新聞》推出線上新節目，引發關注與爭議。陳水扁2日透過通訊軟體及社群平台預告新節目開張，高喊「阿扁來了！」，並強調節目將於本週日登場，內容主打「從國家的高度洞察世局」，進行史無前例的深度對話，講真相、談理想，呈現台灣的新力量與城市脈動。中時新聞網 ・ 1 小時前 ・ 67
台東跨年封神！拿3500萬標案「張惠妹的他」說話了 醫轟青鳥：憑什麼羞辱天后
2026全台跨年晚會大車拚，台東《東！帶我走》在沒有主持人、沒有冗長的長官致詞及廣告，全由大咖歌星串場演唱，演出幾乎零冷場，被網友一致封為全台最強跨年晚會，當天直播在線人數甚至突破20萬人次。台東跨年晚會封神後，拿下3500萬的標案，但資本額僅20萬的公司也引發討論，而拿下標案「野聲音娛樂」幕後老闆正式這場精彩晚會幕後最大的推手，天后張惠妹。 台東跨年晚......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 95
青峰抱病去中國開唱「遭主辦威脅」！怒控5大罪狀：寫進死亡筆記本
蘇打綠主唱青峰日前前往中國杭州，擔任前輩齊豫《豫·見》的演唱會嘉賓。不過他2日深夜列出主辦單位的5大罪狀，透露自己遭聯絡人出言威脅，「心疼齊姊承受更多」，更在文末寫到，「要把主辦寫進死亡筆記本。」三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 32
台東跨年封神卻遭疑「標案黑幕」？ 網怒：少侮辱張惠妹
台東跨年封神卻遭疑「標案黑幕」？ 網怒：少侮辱張惠妹EBC東森新聞 ・ 2 天前 ・ 99
超ㄎ一ㄤ金句連發！A-Lin「那魯one」變2026洗腦神曲 原唱發聲了
2026台東跨年晚會《東！帶我走》集結多位原住民歌手，網友大讚今年台東縣的跨年晚會封神，「天生歌姬」A-Lin金句連發，被點播《那魯灣情歌》時，A-Lin一段即興改編「那魯one那魯two」，更意外引發網路熱議。對此，原唱人于立發聲了。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 6
當梧桐妹繼母10年！林若亞「定居中國」黑絲照流出
娛樂中心／李汶臻報導以模特兒身分出道的48歲名模林若亞（Novia），在與女星賈靜雯的前夫孫志浩相戀4年後，於2016年步入禮堂。婚後隨老公定居上海、低調當「孫太太」的她，鮮少公開露面，與繼女梧桐妹（Angel）的同框合影更是少之又少。梧桐妹2026年元旦第一天，IG限動分享自己與爸爸孫志浩和繼母林若亞的同框合照，讓林若亞的48歲私下真實狀態全出賣。民視 ・ 1 天前 ・ 37
MLB》曾埋怨「浪費時間」！道奇主帥揭柯蕭、大谷破冰內幕
洛杉磯道奇隊兩大球星大谷翔平與柯蕭（Clayton Kershaw）之間的深厚情誼，近期成為熱議焦點。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）在東京電視台元旦播出的特別節目中，感性揭露這段從「誤解」走向「英雄惜英雄」的動人歷程，也為剛於2025賽季後引退的柯蕭，與接下道奇大旗的大谷翔平，留下完美的世代交替。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
阿妹台東跨年封神！律師讚「全台跨年晚會從此改寫」 4特色無人能打
由天后張惠妹親自操刀、擔任總導演的台東跨年晚會直接封神，成為全台最強跨年晚會，律師呂秋遠2日發文評論，指出這場在2025年年末登場的活動，已不再是公式化的跨年晚會，而是一場專屬台東、徹底改寫全台跨年想像的「演唱會」，讓跨年不再只是倒數與煙火，而是一段被好好陪伴、值得被記住的時間。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 12
曹西平乾兒子治喪期再發聲！網打氣：日子還是要過下去
66歲曹西平（四哥）跨年前在家中突往生，目前後事由同居人且感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理。曹西平生前和乾兒子一起開飾品店，昨元旦Jeremy安排後事期間，親自發文表示：「店裡營業不受影響」，讓許多網友心疼，紛紛留言送暖。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 11
花6990看蔡依林演唱會！她嘆「卻是990的視野」洩難忘體驗：還被噴口水
蔡依林（Jolin）一連3場「PLEASURE」世界巡迴演唱會，1日晚間在台北大巨蛋圓滿落幕，而她砸9億將大型動物道具搬進舞台，也成為大眾討論的話題。昨（2日）主持人「芳小如」則在社群中分享觀看演唱會的感受，不過她透露自己花$6990，「看到的卻是$990的視野」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 17
台東跨年A-Lin狂跳針「東！帶我走」 爆笑場面網笑翻：要多醉啦～到底～
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導台東跨年演唱會《東！帶我走》請來張惠妹、A-Lin、戴愛玲等大咖歌手輪番上陣，與觀眾歡慶2026到來。其中張惠妹和A-Lin...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
Jennie新年短髮鮑伯頭登封面！粉絲驚：這是于美人？
BLACKPINK成員Jennie近日以全新造型驚豔粉絲與時尚圈。《V Magazine》於1日曬出她最新封面，只見她一改招牌長髮，換上俐落短鮑伯頭，配上浮誇妝容與復古服裝，再度展現百變魅力。然而，有網友歪樓表示，有幾張照片讓人聯想到于美人與音樂製作人陳珊妮，「我以為是陳珊妮老師」、「一秒看成于美人」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 2
被曹西平暗戀30年！陳亞蘭驚訝揭互動：當時可能會考慮
66歲資深藝人曹西平去年底於家中離世，讓許多人相當不捨。回顧曹西平生平，他這些年來未婚無子，更幾乎沒傳緋聞，僅有曾在節目被爆料暗戀陳亞蘭30年。而今（3）日陳亞蘭出席歌仔戲實境節目《女俠俱樂部》開鏡記者會，被問及此事也做出回應。曹西平生前曾在節目上提到，見到陳亞蘭時有小鹿亂撞的感覺，過去還跟龍千玉說自由時報 ・ 22 小時前 ・ 17
蔡依林跨年最終場自嘲「秀逗」！突唱周董這首歌激喊：全場反應比較大
天后蔡依林（Jolin）昨（1）日於台北大巨蛋完成「Pleasure」演唱會最終場，適逢跨年檔期，她在舞台上演唱多首出道以來的經典代表作，其中由周杰倫為她創作的〈說愛你〉再度掀起全場高潮。由於蔡依林與周杰倫過去曾因「雙J戀」緋聞引發高度關注，相關選曲與現場反應也讓不少歌迷聯想到過往話題，成為演唱會後討論焦點之一。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
邵雨薇跨年醉倒 吳慷仁緊黏放閃
邵雨薇與吳慷仁2017年合作《極品絕配》傳出熱戀，期間曾傳出分手又復合的消息，也一度被爆秘婚。如今邵雨薇在社群網站上貼出與吳慷仁的甜蜜互動，再度引發粉絲關注。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 3
邵雨薇跨年喝茫！醉倒吳慷仁懷裡 他超甜反應曝光⋯網喊：太閃了
邵雨薇與吳慷仁，愛情長跑9年依舊甜蜜、感情相當穩定。今（2）日凌晨，邵雨薇在社群平台 IG 分享跨年趣事，自嘲在跨年夜關鍵時刻「直接喝到斷片」，並曬出一張醉倒在吳慷仁懷裡的照片，瞬間閃瞎一票網友。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
網美囂張喊「頂流全睡完」！網酸：男神新年全挫在等
新年才剛開始，娛樂圈卻已掀起風暴，中國網美司曉迪突在元旦後「手撕娛樂圈」，自稱掌握多名頂流男神私密內幕，瞬間引爆網路，相關男星工作室接力闢謠，被網友戲稱是「開年最大型公關演練」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 10
女星被爆是恐怖雙面人！「狂砸碗盤」命美乳女神蹲地收拾
女星被爆是恐怖雙面人！「狂砸碗盤」命美乳女神蹲地收拾EBC東森娛樂 ・ 15 小時前 ・ 1
陳明真化身最暖媽祖！曝10年前「北港求子神蹟」喜獲雙胞胎
陳明真化身最暖媽祖！曝10年前「北港求子神蹟」喜獲雙胞胎EBC東森娛樂 ・ 20 小時前 ・ 9