陳水扁、彭文正與柯文哲：本土派支持的政治糾結

陳水扁前總統近期專訪彭文正，與柯文哲過去尋求陳水扁互動的行為，在「本土派支持」維度上的異同.

A.事件背景摘要

對象

近期/關鍵互動

核心訴求

彭文正

2025年12月28日，阿扁於《有夢上水》專訪遭通緝的彭文正，批蔡英文論文，願為其作證。

爭取「程序正義」與「本土價值」的解釋權。

柯文哲

多次拜會阿扁（如2024選前、2019等），強調阿扁在獄中受到的「不平等待遇」。

試圖跨越藍綠、吸納深綠本土派對民進黨主流的不滿票源。



B.兩者與「本土派」關係的相似之處

這兩者在找尋陳水扁互動時，展現了以下共同點：

.尋求「本土正統性」的授權 (Legitimacy)

陳水扁對深綠本土派而言，依然是象徵性的「台灣之子」。透過阿扁的背書，彭文正試圖證明其「論文門」並非無理取鬧；柯文哲則試圖藉此洗刷「親中」標籤。

.利用「民進黨邊緣人」的同理心

兩者皆利用阿扁「同樣曾被主流政治體系排擠」的心理與歷史背景，形成一種「受害者聯盟」的既視感，以此召喚那些對現狀不滿的本土支持者。

C.本質上的顯著差異

意識形態純度：彭文正屬「深綠內部路線之爭」（質疑民進黨是否夠本土）；柯文哲屬「外部勢力借勢」（白色力量試圖吸納綠營選票）。

互動目的：彭文正側重於「司法與歷史的正義」；柯文哲則多為「選舉選票的精算」。

對台灣本土派支持度的影響

彭文正效應：分化效果強。導致支持者在「支持國家穩定」與「追求程序正義」之間產生嚴重撕裂。

柯文哲效應：反彈效果強。本土派選民多將其視為「消費阿扁」，難以產生實質轉化.

國家領導者的因應作為：賴清德總統與蔡英文前總統

面對阿扁言論引發的分裂危機，執政團隊與本土派指標人物可採取以下具體策略：

賴清德總統：落實「團結國家」的制度化

強化「團結國家十講」的社會溝通：

賴總統已啟動「團結國家十講」，應持續強調「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」是最大公約數。透過論述，將本土派的專注力從「過去的論文爭議」轉向「未來的國家生存」。

堅持司法獨立，避免政治干預：

對於阿扁願意為彭文正作證，總統府應保持「尊重司法程序」的立場，不進行口水戰。這能向中間選民展現賴政府「以法治國」的冷靜與高度，對沖阿扁的感性訴求。

擴大「台灣派」與「中華民國派」的聯手：

賴總統應持續強調「打掉雜質，淬鍊意志」。透過國家安全委員會的行動方案，讓支持者意識到：內部分裂正是外部勢力（如中共認知作戰）最希望看到的結果。

蔡英文前總統：發揮「定海神針」的象徵力量

「尊扁」而不「受制於扁」：

蔡前總統應維持與阿扁的禮貌性互動（如健康關懷），但在政治議題上保持距離。這種「長輩式的包容」能減少深綠選民的相對剝奪感。

法律底線的冷處理：

針對論文門，讓法律團隊在法庭上以證據說話（如近期法院判決發言人無罪），而非親自回應彭文正的挑釁。蔡前總統的「冷靜」是穩定本土派情緒最重要的資產。

推動「民主傳承」的公開活動：

與賴總統共同出席重大本土慶典，展現「接棒團結」的意象。這能告訴選民：儘管內部有阿扁這樣的「反調」，但本土政權的主流始終是團結一致的。

如何看待阿扁的「叛逆」？——本土派支持者的心態建議

陳水扁的性格中帶有極強的「對抗權威」基因。支持者應抱持以下心態：

分離「個人情感」與「國家大局」：對阿扁的歷史貢獻保持敬意，但不需將其每一句話視為政治指南。

理解「創傷性格」：理解其行為背後的心理動機，便能以更理性的態度看待其言論，而不至於陷入憤怒或盲從。

從分裂走向團結：本土派支持者的具體作為

建立「價值」優於「人臉」的共識：聚焦於守護台灣主權，而非盲目追隨明星。

強化「代際對話」：資深與年輕世代應交流，在「追求真相」與「政權穩定」中找平衡。

對外保持「一致性」，對內容許「多元性」：容許批評，但在關鍵時刻（如大選、外患）必須歸隊。

推動「體制化」而非「神格化」：將力量投注於司法改革與透明治理。

結論

本土派的團結不應建立在對單一領袖（如阿扁）的絕對順服上。真正的強大來自於對台灣共同體命運的認同，而非對政治人物恩怨情仇的執著。賴清德總統的「團結國家十講」正是嘗試建立這種超越個人的「大團結」架構。

