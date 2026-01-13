陳水扁「御用國師」混元禪師病逝 享壽81歲

首次上稿：01/13 14:47

更新時間：01/13 14:56（更新內文）

即時中心／顏一軒報導

在前總統陳水扁執政期間被封為「國師」的禪機山唯心聖教創教宗主混元禪師今（13）日病逝，享壽81歲。據了解，他曾二度預言陳水扁會擔任國家元首，並於陳前總統執政期間出任國策顧問，晚年飽受慢性糖尿病所苦。





臉書粉專「唯心電視」發文表示，「混元禪師、我們敬愛的師父，於今日世緣圓滿，安詳圓寂，宗主一生弘揚易經風水利他妙法，消災化劫、普渡眾生，功德圓滿，請所有賢士同修茹素一個月，共植後福」。

陳水扁曾於前（2024）年5月17日指出，「阿扁任內的國策顧問、台灣鬼谷文化學會創會會長、唯心聖教創教宗主，他被譽為『和平推手』」。

另據「唯心聖教學院」官網介紹，混元禪師本名張益瑞，1944年出生於台灣省南投縣中寮鄉，世代務農，性情敦厚仁慈，自幼對神佛妙理懷有相當的興趣與熱忱，常常「以身試法」印證聖人之道；對於宇宙大自然真理的追求及山川大地的了解，更是奮不顧身，無怨無悔。1982年重病，藥石罔效，蒙台南縣新營中山大禪寺台灣祖師及觀世音菩薩慈悲救度，步入修行之道。









