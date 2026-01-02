陳水扁「新節目」播出時間曝！本人預告：史無前例

政治中心／張予柔報導



前總統陳水扁近年來頻繁透過社群平台發聲，針對政治時事、公共議題提出個人觀察與評論，動向一向備受關注。除了時事評論外，近期更積極跟上時代，日前更曾運用AI軟體設計出一條以政治人物命名的「小吃街」，幽默巧思引發網友熱議。今（2）日，他再拋出新動向，正式宣布將與《鏡電視》合作，推出全新節目《總統鏡來講》，並預告節目將主打「史無前例的深度對話」，消息一出，再度引發政壇與輿論圈關注。









陳水扁透過臉書發文宣布新消息，他的節目將於2026年1月4日星期日上午10點，在YouTube頻道首播。（圖／民視資料照）

「阿扁來了！」陳水扁透過臉書發文宣布新節目消息，表示《總統鏡來講》將以「講真相、講理想、講出台灣新力量」為核心精神，內容鎖定深度訪談與觀點剖析，而非傳統政論節目的攻防對話。他也同步公布首集播出時間，節目將於2026年1月4日星期日上午10點，在YouTube頻道首播，之後固定於每週日同一時段線上推出。





陳水扁「開新節目」播出時間曝光！本人預告「史無前例」網刷一排支持

前總統陳水扁與《鏡電視》合作，推出主持全新談話節目《總統鏡來講》，讓支持者們非常期待。（圖／民視資料照）

根據節目官方說明，陳水扁將以「總統視角」出發，透過一對一的深度對談方式，直擊政治領袖的決策核心。節目強調不走口水路線，而是由親歷者回顧關鍵抉擇，結合當代政治現況與社會結構反思。隨著新節目消息曝光，網友紛紛在貼文底下留言支持「阿扁總統又有新節目，一定要支持的啦」、「預祝 收視成功」、「以總統的宏觀視野與人文關懷，透過深度探討與對話，國際級的節目，勢必精彩」。





