陳水扁「總統鏡來講」喊停 府：司法機關依規辦理

（中央社記者葉素萍台北4日電）原訂今天上午於鏡電視官網「鏡新聞」首播，由保外就醫中的前總統陳水扁主持的「總統鏡來講」節目臨時喊停。總統府發言人郭雅慧表示，相關事宜由司法機關依規定辦理，最重要的是前總統陳水扁的健康能受到最好照顧。

陳水扁日前在臉書粉絲專頁「陳水扁新勇哥物語」宣布，將主持國政訪談節目「總統鏡來講」，4日起在鏡新聞YouTube頻道播出。

陳水扁今天上午在臉書粉絲專頁以「卓院長下令，阿扁不來了」為題發表文章表示，雖然NCC放行鏡新聞線上播出，矯正署長卻跟他電話證實，行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠，「期待阿扁主持總統鏡來講的朋友，抱歉讓大家失望了」。

廣告 廣告

對於媒體詢問陳前總統節目一事，郭雅慧今天表示，相關事宜由司法機關依規定辦理，最重要的是前總統陳水扁的健康能受到最好照顧。

陳水扁主持的「總統鏡來講」節目臨時喊停，矯正署今天指出，台中監獄依受刑人保外醫治審核基準及管理辦法規定，覈實審核陳水扁所提申請與病況，依法駁回。（編輯：林家嫻）1150104