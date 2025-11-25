陳水扁「轉行賣小吃」細節流出！親點名「藍綠白大咖」喊話了

政治中心／綜合報導



前總統陳水扁不時會在社群分享生活，昨（24日）他突曬出一張自己站在小吃攤營業照片，爆出「阿扁改行了！」，讓上萬網友急忙到場關心陳水扁近況，不少網友隨即發現陳水扁發文真相，沒想到陳水扁又在今（25日）發文再度點名「藍綠白營大咖」喊話加盟自己的事業野望，在網路掀起一波討論。





陳水扁「轉行賣小吃」太認真！擺攤細節全流出「點名藍綠白大咖」喊話了

陳水扁昨（24日）曬出擺攤賣扁食的照片，秒被網友看破。（圖／翻攝自陳水扁@IG）

75歲陳水扁於24日在個人經營Threads、IG帳號突發喊出「阿扁改行了」，並介紹「陳水扁時開張了！歡迎光臨」等文字，瞬間驚動上萬名網友，隨文更附上照片，只見他穿上深藍色圍裙，拿起大湯勺撈鍋中肉餃，熱氣蒸騰、搭配背後滿座的顧客，小吃店看起來經營得相當不錯，不過馬上就有網友發現畫面右下角有「DreaminaAI」的文字標記，察覺這張照片是AI創作並非真實圖像，陳水扁「轉行玩笑」被網友識破之後，他又於今日上傳一張「攤位細節升級照」，並招呼：「阿扁師夜市加盟募集中！」，陳水扁開玩笑細數自己構想「阿扁師夜市」是著名景點，除了有「陳水扁食」開張之外，還有不少「加盟店」。

廣告 廣告

陳水扁「轉行賣小吃」太認真！擺攤細節全流出「點名藍綠白大咖」喊話了

陳水扁再曬出「擺攤升級照」，點名藍綠白大咖了。（圖／翻攝自陳水扁@IG）

陳水扁開玩笑透露目前已知的有：「呂秀蓮子湯、陳水鴨肉扁、王世煎餃、沈伯洋蔥炒蛋、吳敦義麵、陳唐山藥、蘇貞鯧魚米粉、宋楚魚丸、陳菊花茶、韓國魚翅羹、黃國白鯧魚、蕭美琴酒、卓榮泰山八寶粥、吳淑珍珠奶茶」；考慮中的有：「鄭麗蚊香、陳時鐘錶」；目前詢問中的有則是：「蔡英文補習班、賴清德語班」。









陳水扁「轉行賣小吃」太認真！擺攤細節全流出「點名藍綠白大咖」喊話了

陳水扁貼文吸引上萬網友到場腦力激盪。（圖／翻攝自陳水扁@IG）





陳水扁不放棄轉行發想的近況曝光，讓網友被他不斷升級貼文吸引，留言加入話題：「這邊能叫計程車去馬英酒店嘛」、「陳其邁當勞」、「謝龍介紹所」、「也想在阿扁師夜市吃吃韓國魚肉鬆飯糰」、「這真的是阿扁嗎」、「好熱鬧的加盟陣容」、「期待習近平價火鍋」、「好好笑救命」、「怎麼沒有柯文折疊飯糰」。

















原文出處：陳水扁「轉行賣小吃」擺攤細節全流出！本人親點名「一票藍綠白大咖」喊話了

更多民視新聞報導

退休阿公育兒「突爆出炸裂死腔」竟是蘇貞昌！78歲太反差逼瘋網

林昶佐赫爾辛基街頭「突爆出死腔」嚇爛路人！芬蘭網友真實評價曝光

陳水扁突爆「轉行賣小吃」！75歲落差模樣流出網一看真相笑了

