陳水扁「零件」下滑！造型「猛進化」網險認不出

政治中心／李汶臻報導

日前有消息傳出，前總統陳水扁2026年將從廣播、網路節目走上大螢光幕、擔綱主持工作；若消息屬實，意味著阿扁的身分將猛進化，從廣播節目主持人升格為電視節目主持人。在外界熱議陳水扁「將開節目」之際，阿扁今（5日）在社群發文公開最新近照，並喊出「這樣看得比較清楚」，貼文一出吸引不少網友圍觀。

前總統陳水扁2008年卸任，至今已過去17年，但每每在社群更新最新動態、總能吸引大批粉絲留言互動。阿扁近來話題不斷，在外界關心台南市長黃偉哲第2任期屆滿後，民進黨將推出哪位人選之際，陳水扁日前突然在社群發文寫下：「期待台南誕生第一位女市長，完成台南民主聖地的最後一塊拼圖」，這番話被不少人解讀為他準備力挺陳亭妃。

前總統陳水扁（左）日前曬照同框民進黨立委陳亭妃（右）。（圖／翻攝自臉書@陳水扁新勇哥物語）





而近期常在社群評論時事的陳水扁，日前被傳2026年初將從主持廣播節目、進一步跨足電視圈，將登上《鏡電視》推出個人節目《總統鏡來講》。據悉，陳水扁目前在「微微笑廣播網」主持的節目《有夢上水》已累積完成258集。

外傳陳水扁2026年「有新工作」，本尊曬照發聲了。（圖／翻攝自Threads@chenshuibian88）





至於明年是否接下新工作、身分有所轉換，陳水扁本人並未對外說明。但他5日透過社群上傳最新近照，只見一身運動上衣亮相，雙手扶著墨鏡、微微往下拉，露出俏皮又自信的笑容，並寫下「山頂的黑狗兄：墨鏡要這樣戴，看的比較清楚！」，貼文曝光吸引不少網友圍觀並留言：「看起來好像饒舌歌手的專輯封面」、「阿扁也搞抽象了」、「我剛還在想他是不是阿扁」。

外傳陳水扁2026年「有新工作」，本尊曬照發聲了。（圖／翻攝自臉書@陳水扁新勇哥物語）





實際上，阿扁6年前也曾曬出墨鏡照，當時同樣提到「山頂黑狗兄」。當年的他頭戴著毛帽、配上深色墨鏡，臉上掛著招牌微笑，整體造型帶點俏皮感。時隔多年後，他再度戴著墨鏡出鏡，整個人多了幾分悠閒與從容，也讓他這些年的變化全都一覽無遺。

