陳永樂：飛輪效應黏住粉絲

金唱片於Disney+直播創在台開台最高觀看時數，圖為Jennie走紅毯。（郭吉銓攝）

華特迪士尼公司持續深化台灣市場布局，香港及台灣地區總經理陳永樂15日受訪時，分享迪士尼如何透過獨有的「飛輪效應」，串聯Disney＋、院線電影、線下體驗與在地內容，打造高黏著度的品牌生態圈。他指出，台灣觀眾口味多元，是平台持續投資不同類型內容的重要原因。

從院線到串流，迪士尼內容展現明顯連動效應，陳永樂提到，《動物方城市2》在台票房將破7億台幣，不僅帶動前作在Disney＋的觀看熱潮，相關角色商品也成為年輕族群的熱門配件，《阿凡達：火與燼》上映後，前2集在平台上的重播與補看率亦顯著提升。

廣告 廣告

影集方面，日韓原創已成為亞太市場的重要支柱，多部韓劇在台引發討論，今年也將推出IU主演《21世紀大君夫人》等多部備受期待的新作。至於華語內容，陳永樂強調其不可或缺，平台穩定推出陸劇，也將上線台劇《凶宅專賣店》、《動物園》，未來持續評估更多在地原創企劃。

Disney＋同時積極拓展大型直播內容，涵蓋電競與音樂活動，《英雄聯盟》賽事在台灣的觀看表現亮眼，上周剛於台北大巨蛋落幕的第40屆金唱片頒獎典禮，直播當下更創平台在台單一內容最高觀看時數紀錄，之後觀眾也可以重播觀看長達1年。除了影視作品，迪士尼也透過音樂會、快閃店等活動，讓角色IP走進日常生活，培養長期粉絲文化。

回顧2025年，迪士尼擁有《星際寶貝：史迪奇》、《動物方城市2》、《阿凡達：火與燼》3部全球票房破10億美元的作品；展望2026年，《穿著Prada的惡魔2》、《玩具總動員5》、《復仇者聯盟：末日崛起》等續集受期待，陳永樂表示，透過多重觸點相互呼應，將持續發揮飛輪效應。