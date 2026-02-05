陳永福接新北民進黨團總召 盼撇政黨惡鬥為民謀福

（中央社記者曹亞沿新北5日電）新北市議員陳永福今天接任議會民進黨團總召，他表示，未來將結合黨團年輕戰力與自己的資深經驗監督市政，也盼不要將政黨惡鬥帶進議會，為市民生活與福祉著想。

新北市議會民進黨團今天舉行總召集人暨幹部交接典禮，新任總召由議員陳永福出任、副總召李倩萍、幹事長周雅玲、書記長李宇翔。民進黨中央黨部主席特助李俊俋、新北市黨部主委蘇巧慧、新北市長侯友宜、議長蔣根煌等人皆出席典禮見證祝賀。

侯友宜今天率市府各局處首長向議員表達感謝，他致詞表示，今年是他在新北市服務的第16年，能在新北市議會跟大家一起並肩作戰、見證新北市的進步感到很幸福。

侯友宜說，新北很多建設都仰賴議員協助，城市要進步絕對不分哪個黨派，尤其感謝在民進黨團協助下，今年新北市總預算很快就通過。他將把握在任最後一年，「做一天少一天」，讓市政建設不停歇，也希望新總召陳永福未來多幫忙。

蘇巧慧致詞時先稱讚前任總召廖宜琨的協調能力，同時也感謝侯友宜市府團隊的努力，讓新北市持續向前。她一直以來都認為監督不必對立，因共同目標都是要「好好做代誌」，為市民謀福利。就像她昨天提出的6大福利政策，「現在的新北市政府當然有做，但我們要好上加好、好要更好」，將服務市民當作第一目標。

陳永福表示，感謝黨團成員的信任，將總召這份重責大任交付給他。過去幾年看見黨團完成世代交替，許多年輕議員嶄露頭角。現在他接下這一棒，盼結合自己的資深經驗與黨團年輕戰力監督市政。

陳永福說，面對問題、解決問題是民意代表的職責，要撇開黨派、不為個人利益，相信市民福祉權益就會自然浮現。政黨惡鬥若帶進議會，雖然能表現出政黨風光，但在政黨風光之下，百姓生活過得如何，應該是民代要去拿捏的。（編輯：李錫璋）1150205