陳永福接新北民進黨團總召

新北市議會民進黨黨團總召暨幹部交接，新任總召陳永福（前排右二）、副總召李倩萍（左二）、幹事長周雅玲（左）、書記長李宇翔（右）。（記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲∕新北報導

新北市議會民進黨黨團總召集人暨幹部五日交接，新任總召為陳永福、副總召李倩萍、幹事長周雅玲、書記長李宇翔；交接典禮民進黨主席特助李俊俋、新北市黨部主委蘇巧慧及黨籍立委等出席，市長侯友宜、議長蔣根煌等應邀觀禮並祝賀。

侯友宜致詞表示，今年是他在新北市服務的第十六年，能在新北市議會跟大家一起並肩作戰、見證新北市的進步感到很幸福；許多市政建設仰賴議員鼓勵與鞭策，不論黨籍，他心懷感激。他與議員本屆最後一年任期，做一天就少一天，要全力以赴，讓市政建設不停歇，希望新總召陳永福未來多幫忙。

新任總召陳永福表示，年底將進行地方大選，提醒侯市長與市府團隊，第一，選舉年更要市政優先。各局處首長應恪守職責，持續推動市政，不能讓施政節奏因選舉而停擺。第二，務必嚴守行政中立，不得濫用行政資源幫助替特定候選人，不能讓市府團隊變成「輔選團隊」。第三，所有活動預算都應回歸政策本質，不能假借市政名義卻行選舉之實，變相成為選舉經費。