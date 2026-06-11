陳永興昔決裂黃國昌內幕曝 張益贍：柯、黃1個字都不敢罵

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醫界大老陳永興獲提名監察院長，過去與柯文哲、黃國昌互動再受關注。（陳愷巨攝）





總統府今天（11日）公布第7屆監察院29名被提名人名單，其中由資深醫師、《民報》創辦人陳永興獲提名出任監察院長，引發政壇關注。由於陳永興過去與民眾黨主席黃國昌交情深厚，也曾與民眾黨創辦人柯文哲保持良好互動，去年卻公開喊話兩人「尋回初心」，相關言論如今再度被翻出討論。前民眾黨中央委員張益贍更點名開酸，「我等著看黃國昌和柯文哲是要如何批評陳永興醫師？我就笑你們（柯、黃）兩個人，一個字都不敢罵！」

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副總統蕭美琴今天主持公布監察院正、副院長及監察委員被提名名單，其中監察院長被提名人為陳永興。陳永興今天也發表「行公義好憐憫，存謙卑的心」感言，強調將本著終生追求公義、保障人權的信念，深深祈禱國會行使同意權時，放下朝野對立的抵制，共同理性地思考「如何提升監察院的功能」。

曾力挺太陽花世代與時代力量 陳永興與黃國昌關係生變

陳永興過去曾與黃國昌並肩參與社會運動，太陽花學運後更支持黃投入公共事務，甚至替時代力量站台；他與柯文哲關係也不差，2024年曾居中協調推動立院「綠白合」，一度露出成功曙光，但最終因人選問題破局。直到去年黃國昌爆發跟拍政治人物的「狗仔爭議」後，陳永興公開發文感嘆，對柯文哲、黃國昌的轉變感到痛心，更喊話兩人「尋回初心，回歸台灣歷史原點」。

陳永興在過去公開文章中回憶，2014年太陽花學運後，黃國昌曾親自找上門，希望結合太陽花世代接手《民報》，延續台灣知識分子追求民主、自由與人權的精神。當時陳永興不僅樂觀其成，更鼓勵黃國昌投入公共事務，甚至在時代力量成立初期，他還曾出席募款餐會替黃國昌站台義賣。

另外，柯文哲當年以醫師身分投入台北市長選舉時，被許多醫界人士視為一股清流，不少朋友都曾協助募款、給予支持。然而多年過去，陳永興納悶當年支持的2人，如今走向與當初期待截然不同的道路，「有時候我們這些支持台灣民主運動、無怨無悔的老朋友，不禁感慨，是我們錯了？還是他們變了？」

陳永興也曾強調，民眾黨與《民報》一樣，都是台灣人的歷史遺產，應珍惜得來不易的民主成果與媒體言論自由，切莫加以傷害造成台灣社會無法彌補的遺憾，並盼民眾黨能傳承創黨者蔣渭水理念，「同胞須團結，團結真有力」，而不是更多的仇恨和對立。

對此，張益贍今天在臉書發文表示，「我等著看黃國昌和柯文哲是要如何批評陳永興醫師」，並直言雖然藍白國會可能不會讓提名過關，「但我就笑你們兩個人，一個字都不敢罵！」

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