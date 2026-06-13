即時中心／連國程報導

總統府本月11日公布監察院正副院長及監委共29人提名名單，醫界大老陳永興被提名為監察院長。台北市長蔣萬安昨（12）日就在臉書稱應修憲廢除監察院，民眾黨主席黃國昌今（13）日也在臉書發文，再喊廢監院，還揚言要將預算全刪，並封殺監委提名人選。然而媒體人詹凌瑀昨日在臉書指出，陳永興過多次力挺黃國昌，如今黃國昌翻臉不認恩人，簡直是「不折不扣的背骨仔」。

黃國昌今日發文中隻字未提自己遭批評「背骨仔」一事，還扯到現任監委林郁容、高湧誠、葉宜津，說他們想幫因炒股遭判刑的台商鄭文逸翻案，批評監委成天正事不做，更加印證他說的，監察院該被廢掉。黃國昌在貼文最後說，會請黨團正式召開修憲委員會，儘速廢除監察院，揚言預算全刪、封殺人選。

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詹凌瑀昨（12）日在臉書發文大酸黃國昌：「這位總是自詡向光前行的政治人物，說穿了，其實一輩子都是個不折不扣的背骨仔」，她指出，陳永興醫師過去對黃國昌多次相挺，絕對是一名對黃國昌有恩的前輩，但如今陳醫師被提名為監察院長，黃國昌不僅沒有任何支持，還開嗆監察院是廢物機關，把昔日恩人當作免洗筷的態度，太過諷刺又可笑，黃國昌如今對陳永興醫師的嘴臉「是個不折不扣的背骨仔」。









原文出處：快新聞／陳永興獲提名掌監院！黃國昌遭指「翻臉不認昔戰友」 竟嗆封殺人選

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