陳永興獲提名監察院長：若朝野達共識 樂見修憲為三權分立

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總統賴清德今天（11日）提名前任台灣人權促進會會長陳永興擔任監察院長。陳永興表示，若朝野將來有共識，可修憲將五權憲法改為三權分立現代民主國家憲法，讓國會有調查權和彈劾權，對此樂見其成。不過，在尚未完成修憲前，應努力提升監察院功能，發揮監督公務員違法貪瀆的作用，保障人民權益，提升國家清廉度與公平正義。若能進入監察院，他向全民承諾，將全力以赴，超然獨立行使職權，向國家人民負責。

「監察院第七屆正、副院長及監察委員被提名人介紹記者會」11日上午在總統府舉行，圖為監察院長被提名人陳永興。（中央社）

副總統蕭美琴今天宣布，總統賴清德將提名前台灣人權促進會會長陳永興擔任監察院長兼任國家人權委員會主委，現任監察委員王榮璋為副院長，另提名屏東城鄉發展文教基金會董事長廖婉汝等27人擔任監委，盼打造人民的監察院，將把提名咨文送交立法院咨請同意。

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陳永興是財團法人彭明敏文教基金會董事，他今天在鯨魚網站以「獲提名監察院長感言–行公義好憐憫，存謙卑的心」為題發文表示，今年5月中旬接獲賴總統邀請出任監察院長，他當時倍感責任重大，不敢貿然接受，請賴總統給他一些時間考慮和禱告。

陳永興說，他內心非常掙扎，一方面追求社會公平正義、維護人權、照顧弱勢是他終生努力的目標，另一方面年紀漸長，退休後只求為主工作，從事社會公益服務，從未規畫再返公職，且監察院長須經國會行使同意權，以目前國會生態、朝野對立氣氛，即使他有為民服務與報效國家之心，也未必能如總統所願得以實現。

陳永興指出，在他的認知中，監察院應該就是「行公義、好憐憫」的機構，也是作為社會公平正義的維護單位和人權保障落實的機構，監督公務員防止腐化、保障國民人權不受侵害，都是監察院的天職。若上帝旨意是要引領他在餘生繼續向前行，為台灣人民、社會、國家再奉獻上帝給他的恩賜，上帝必與他同行。

陳永興表示，答應總統提名後，他本著終生追求公義、保障人權的信念，深深祈禱國會行使同意權時，放下朝野對立抵制，共同理性思考如何提升監察院功能，如何落實人權保障、減少冤屈。

陳永興指出，若朝野將來有共識，可以修憲，將五權憲法改為三權分立現代民主國家憲法，讓國會有調查權和彈劾權，他對此樂觀其成。在尚未完成修憲前，應努力提升監察院功能，發揮監督公務員違法貪瀆的作用，保障人民權益不受侵害，減少冤屈不公的司法案件，提升國家清廉度與公平正義，若能進入監察院，這將是他全力以赴的目標。

陳永興說，他也願意向全民承諾，監察院長是絕對超越黨派利益考量的職務，作為監察院長，一定會超然獨立行使職權，向國家人民負責。澄清吏治保障人權、就事論事、依法行事， 絕不追求個人或任何黨派利益。

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