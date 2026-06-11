陳永興獲提名監察院長 張益贍嗆柯文哲、黃國昌：我看你們一個字都不敢罵

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副總統蕭美琴今主持「監察院第7屆正、副院長及監察委員被提名人介紹記者會」，圖為監察院長被提名人陳永興。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 副總統 蕭美琴 今（11）日公布第7屆監察委員提名名單，由前台灣人權促進會會長 陳永興 出任監察院長被提名人。對此，前民眾黨中央委員 張益贍 表示，陳永興與民眾黨前主席 柯文哲、現任主席 黃國昌 都有深厚交情，「我等著看黃國昌和柯文哲要如何批評陳永興醫師」，更直言：「我就笑你們兩個人，一個字都不敢罵！」

總統府今天公布第7屆監察委員29人提名名單，其中陳永興獲提名為監察院長，新北市副市長 謝政達、前國民黨立委 廖婉汝 等人也名列其中。

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陳永興今天發表感言表示，將秉持一生追求公義與保障人權的信念，期盼立法院審查同意權時能放下朝野對立，共同思考如何提升監察院功能，回應社會期待。

陳永興過去與黃國昌同為社會運動夥伴，兩人曾長期合作推動公共議題；他與柯文哲也維持良好互動。2024年總統大選期間，陳永興曾居中協調推動立法院「綠白合作」，一度傳出進展，但最終因人事安排無法取得共識而破局。

此外，黃國昌去年因跟拍政治人物引發「狗仔爭議」時，陳永興曾公開發表長文，坦言對柯文哲與黃國昌近年的政治作為感到難以理解，並呼籲兩人找回從政初心。

對於陳永興獲提名監察院長，張益贍今天在臉書表示，藍白陣營掌握國會多數，提名案能否順利通過仍有變數，但他更好奇的是柯文哲與黃國昌將如何面對這項提名案。他語帶嘲諷表示：「雖然藍白國會應該不會過，但我就笑你們兩個人，一個字都不敢罵！」。

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