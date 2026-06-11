陳永興：可修憲為三權分立 讓國會有調查彈劾權

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（中央社記者高華謙台北11日電）監察院長被提名人陳永興今天說，若朝野將來有共識，可修憲將五權憲法改為三權分立現代民主國家憲法，讓國會有調查權和彈劾權。但在未完成修憲前，應努力提升監察院功能，提升國家清廉度與公平正義，他若能進入監察院將全力以赴，超然獨立行使職權。

副總統蕭美琴今天宣布，總統賴清德將提名前台灣人權促進會會長陳永興擔任監察院長並兼任國家人權委員會主委，現任監察委員王榮璋為副院長，另提名屏東城鄉發展文教基金會董事長廖婉汝等27人擔任監委，盼打造人民的監察院；後續仍須經立法院同意任命。

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陳永興是財團法人彭明敏文教基金會董事，他在「鯨魚網站」以「獲提名監察院長感言–行公義好憐憫，存謙卑的心」發文指出，今年5月中旬接獲賴總統邀請出任監察院長，他當時倍感責任重大，不敢貿然接受，請賴總統給他一些時間考慮和禱告。

陳永興說，他內心非常掙扎，一方面追求社會公平正義、維護人權、照顧弱勢是他終生努力目標，另一方面年紀漸長，退休後只求為主工作，從事社會公益服務，從未規劃再返公職。而且監察院長必須經過國會行使同意權，以目前國會生態、朝野對立氣氛，即使他有為民服務與報效國家之心，也未必能如總統所願得以實現。

陳永興表示，在他認知中，監察院應該就是「行公義、好憐憫」的機構，也是作為社會公平正義的維護單位和人權保障落實的機構，監督公務員防止腐化、保障國民人權不受侵害是監察院的天職。如果上帝旨意是要引領他在餘生繼續向前行，為台灣人民、社會、國家再奉獻上帝給他的恩賜，上帝必與他同行。

陳永興說，答應總統提名後，他本著終生追求公義、保障人權的信念，深深祈禱國會行使同意權時，放下朝野對立抵制，共同理性思考如何提升監察院功能，如何落實人權保障、減少冤屈。

陳永興指出，若朝野將來有共識，可以修憲將五權憲法改為三權分立現代民主國家憲法，讓國會有調查權和彈劾權，他是樂觀其成。在尚未能完成修憲之前，應努力提升監察院功能，發揮監督公務員違法貪瀆的作用，保障人民權益不受侵害，減少冤屈不公的司法案件，提升國家清廉度與公平正義，這是他若能進入監察院後將全力以赴的目標。

陳永興說，他也願意向全民承諾，監察院長是絕對超越黨派利益考量的職務，他作為監察院長，一定超然獨立行使職權，向國家人民負責。澄清吏治保障人權、就事論事、依法行事，絕不追求個人或任何黨派利益。（編輯：翟思嘉）1150611