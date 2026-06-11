將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

陳永興、王榮璋獲提名正副院長 蕭美琴：強化人權與監察功能 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

副總統蕭美琴今（11）日上午主持「監察院第7屆正、副院長及監察委員被提名人介紹記者會」，說明總統提名監察院新任正、副院長及監察委員名單的三項重要考量，包括專業領域有廣度、人權守護有溫度，以及在地連結有深度。她表示，未來的監察院將成為人民與政府之間的重要橋梁，期盼獲得立法院支持與同意，共同打造人民的監察院。

蕭美琴表示，監察院是國家最高監察機關，負責行使彈劾、糾舉及審計權，自2020年增設國家人權委員會後，也肩負促進人權保障的重要任務。

廣告 廣告

由於第6屆監察委員任期將於今年7月31日屆滿，總統依據憲法增修條文第7條規定，提名第7屆監察委員共29人，並提名陳永興擔任監察院院長兼國家人權委員會主任委員，王榮璋擔任副院長。

蕭美琴指出，台灣以人權立國，民主治理應以人權為核心，因此此次提名有三項重要考量。首先是專業領域有廣度，希望透過多元背景人才，全面發揮監察職能；其次是人權守護有溫度，強化對弱勢族群及各項人權議題的關注；第三則是在地連結有深度，讓監察院能更積極傾聽民眾需求，發揮人民與政府之間的橋梁角色。

在院長被提名人方面，蕭美琴表示，陳永興為長期投入人權運動及醫療工作的醫師，曾擔任台灣人權促進會會長、國民大會代表、立法委員、高雄市衛生局局長及羅東聖母醫院院長。陳永興曾參與發起二二八公義和平運動、投入總統直選憲政改革，並倡議社福及人權相關法案，也創辦《民報》推動轉型正義，被視為台灣民主與人權發展的重要推手。

至於副院長被提名人王榮璋，蕭美琴指出，王榮璋現任監察委員，長期投入公益與弱勢人權保障工作，曾擔任立法委員，推動國民年金及財政紀律等改革法案。擔任監察委員期間，持續關注身心障礙者平權議題，監督政府落實相關國際公約，並積極參與國家人權委員會制度化工作，未來也將繼續擔任國家人權委員會當然委員。

蕭美琴表示，總統提名陳永興出任監察院長，期待他能以長期投入醫療與人權工作的經驗，持續守護民主、公義與人權價值；而王榮璋多年來從公民團體、立法院到監察院，始終致力於弱勢權益保障。她相信兩人在人權領域的長期耕耘與堅持，將有助於提升監察院監督效能，促進政府廉能治理，維護人民權益。

照片來源：總統府

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

邱建富退黨參選彰化縣長 林楚茵：依黨章處理、不要親痛仇快

文化部證實民眾黨烏龍爆料 蘇巧慧：從未攻擊對手、持續提出市政願景

【文章轉載請註明出處】