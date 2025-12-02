陳永賢總質詢開轟新版財劃法 鍾東錦嘆：實施時間「只有上帝知道」

苗栗縣議會總質詢，縣議員陳永賢針對財劃法質詢縣長鍾東錦，倒底何時才能實施？（謝明俊攝）

苗栗縣議會總質詢，縣議員陳永賢針對財劃法質詢縣長鍾東錦，倒底何時才能實施？鍾東錦答詢表示新版財劃法實施時間，他看只有上帝才知道。（謝明俊攝）

苗栗縣議會總質詢，縣議員陳永賢針對財劃法質詢縣長鍾東錦，倒底何時才能實施？縣府編預算補助全縣學校營養午餐，會不會有影響？鍾東錦答詢表示新版財劃法實施時間，他看只有上帝才知道，兩黨的版本完全不一樣，荒腔走板，尤其是行政院拿不出數字，他覺得這個是非常不應該，因為他相信全國最優秀的主計財政人才，一定是在中央，如果中央連公式都算不出來，沒有數字，他不知道還有什麼可以信賴，還有什麼可以依循，

陳永賢質詢表示，縣府為了新版財劃法，那大家還緊張兮兮的規畫要做這個、做那個，一般補助倒底是怎麼樣？應對大家宣布，縣府都人心惶惶，這怎麼辦？

鍾東錦無奈答詢表示，新版財劃法實施時間，他看只有上帝才知道，其實老實講，政治這樣是很糟糕的，充滿了不確定性，然後兩黨的版本完全不一樣，荒腔走板，尤其是行政院拿不出數字，他覺得這個是非常不應該，因為他相信全國最優秀的主計財政人才，一定是在中央，如果中央連公式都算不出來，沒有數字，他不知道還有什麼可以信賴，還有什麼可以依循，所以沒有辦法談。

鍾東錦強調，行政院如果只有一個大綱，然後吹牛皮，簡單講，他覺得政治還是要開大門走大路，苗栗縣可以有多少錢？新竹縣有多少錢？新竹市有多少錢，大家就清清楚楚，他想這個才是最好的方法，各縣市政府也能夠很清楚行政院有沒有偏袒，有沒有公正，他相信如果公告以後才能開會，如果連數字都沒有，要縣市政府去開會是沒有任何意義的，行政院一直要找縣市政府開會，就是不在立法院跟在野黨協商，他實在看不懂這個是什麼操作。鍾東錦直接點明，其實行政院就是以拖待變了。

陳永賢質詢，像今年的預算，縣府這樣編，那明年度全縣學校營養午餐要全部補助，那要花一億多。鍾東錦答詢表示，全縣營養午餐預算，他這幾天會做決定，當然主要就是因中央一般性補助款不再給了。本來縣府有補中低收入戶跟原住民同學一樣，現在午餐費中央也不給，還有一些設備費也不給，因為本來就一億多了，縣府認為就沒有差那一些，就多編一點。

鍾東錦表示，縣府從明年9月份開始補助營養午餐一半經費，是以60元為基礎，而18鄉鎮市要不要補？他沒有意見，可是有11個鄉鎮，本來就已經免費營養午餐。那剩下的7個鄉鎮市長，他想他們會做最明智的決定。財劃法頭痛是頭痛，可是這個邊走邊看也不錯，他想應是會漸入佳境，一定會越來越好，不會越來越糟了，苗栗縣財政數字一定會比去年好。

