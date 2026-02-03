陳沂日本住宿驚遇靈異事件！電視自動播謎片「女聲狂道歉」

網紅陳沂日本旅遊期間，在仙台某間旅館遭遇離奇事件，她睡到一半被電視自動播放的成人影片驚醒，關閉後又反覆自動開機續播，讓她睡意全消，最後只好請旅館協助更換房間。

陳沂在日本住宿遇詭異事件。（圖／翻攝陳沂 臉書）

陳沂3日在臉書透露這起詭異經歷，她表示睡覺睡到一半，突然聽見一名歐吉桑與女子的對話聲，女子不停說著「すみません（對不起）」，起初以為是門外有人交談，但聲音實在太過靠近，讓她決定起身查看。

睜開眼後她才發現，房內電視竟無故自動開啟，正在播放成人影片，畫面是一名女子正在幫歐吉桑脫褲子。她立刻將電視關掉想繼續休息，沒想到電視又自動打開繼續播放相同內容，「我實在太想睡了又關掉，後來想想不對勁不會又要打開這太煩」。

陳沂在仙台某間旅館遭遇離奇事件。（圖／翻攝陳沂 臉書）

陳沂表示，她嘗試手動開啟電視確認狀況，這次畫面卻跳回主畫面，但此時她已完全沒有睡意。她擔心成人影片通常需要付費觀看，旅館可能會向她收取費用，「而且會不會以為我看片品味這麼差」，因此火速下樓向櫃檯反應。

旅館工作人員告訴她，若要觀看成人影片必須先掃描QR code、線上付費才能收看，「電視自己打開播，關掉還繼續堅持播，還是第一次聽說」，這讓陳沂稍微放心。工作人員隨後為她安排更換房間，她則表示「希望明天不要再被謎片叫醒，好想睡喔」。

陳沂日本住宿時，電視自動播放成人片關不掉。（圖／翻攝陳沂 臉書）

陳沂後續在留言處補充說明，此事件絕非訊號干擾所致，因為旅館人員查詢同樓層住戶後，確認當下並無其他房客正在觀看成人影片。貼文曝光後引發網友熱議，有人留言「另個結界的好朋友刷卡想看的啦」、「怕你一個人太無聊，幫你找點樂子」、「其實最可怕的是，電視自己打開，怎麼都關不掉，又發現插頭沒插上」。

