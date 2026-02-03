陳沂日本旅遊驚魂！住旅館遇「靈異事件」 電視自動開播成人片

陳沂發文分享，住日本旅館遇到「靈異事件」。（圖／翻攝自陳沂 臉書）

網紅陳沂以敢言、犀利評論社會時事聞名，一舉一動都備受關注。近日她前往日本旅遊，原本只是單純入住旅館休息，沒想到卻遇上一場超離奇的「靈異事件」，房內電視竟然自動打開，還播放起成人影片，讓她當場睡意全消。

陳沂在臉書分享這段驚魂經歷，透露事發當時她在仙台某間旅館熟睡，半夜卻突然聽到房內傳來一名歐吉桑與女生的聲音，女生還不斷說著：「すみません(對不起)」，起初她以為是有人在門外交談，但聲音近得不合理，起身查看後才發現，房間裡的電視竟然自動開啟，畫面還在播放成人影片。

更詭異的是，陳沂將電視關掉後準備繼續睡，沒想到電視竟再次自動開啟，畫面接著播，讓她哭笑不得。陳沂無奈表示，自己實在太想睡了，只好再關一次，甚至再次主動開電視確認是否還會播放，這次才跳回主畫面，但折騰下來早已完全沒有睡意。

讓陳沂更加擔心的，並非只有「靈異」，而是後續問題，她直言第一個想到的是：「謎片是要付費的欸，旅館不會charge我這個錢吧，而且會不會以為我看片品味這麼差？」，越想越不對勁，最後乾脆下樓向櫃檯反映狀況。

旅館人員聽聞後解釋，成人影片需掃描QR Code並線上付費才能觀看，並非隨意播放，對於電視自行開啟播放、關掉又繼續播的情況，人員也表示是第一次聽說。最後，旅館協助陳沂更換房間，事件才算告一段落。陳沂也在貼文中苦笑表示，希望接下來的夜晚不要再被「謎片叫醒」，只想好好睡一覺。

