陳沂日本旅館遇色鬼？熟睡一半「電視自己打開播謎片」

娛樂中心／李明融報導

網紅陳沂近期到日本旅遊，深夜竟遇到詭異事件！她今（3日）在臉書發文分享，她在日本仙台某間旅館休息時，房間的電視竟在深夜沒有人操控狀況下自己開啟，畫面還是成人影片的片段，就算把電視關掉，還是會自己打開繼續播放影片，讓她驚恐直呼「我剛剛發生靈異事件！」，事後反應曝光。

陳沂日本旅館遇到色鬼？熟睡一半「電視自己打開播謎片」驚恐反應曝光

陳沂睡覺驚見電視自己打開，還播放成人片。（圖／翻攝「陳沂」臉書）

睡覺到一半傳出歐吉桑與女聲 睜眼驚見「正在脫褲子」





陳沂分享在日本仙台某間旅館住宿，睡覺到一半突然聽到歐吉桑跟一個女生的聲音，女生一直說すみません（「對不起」或「抱歉」）我以為是有人在門外講話，但聲音實在太近了就起來看一下，結果發現電視竟然自己打開在播謎片，結果電視畫面竟是「歐吉桑躺著，女生在幫他脫褲子」，竟然是播放成人影片。陳沂嘗試將電視關閉後繼續休息，「結果電視又打開來繼續脫褲子⋯⋯」讓她瞬間睡意全消，一度懷疑自己是否遇到靈異狀況，忍不住反問「我實在太想睡了又關掉，後來想想不對勁不會又要打開這太煩，所以就自己去開看看還播嗎？再次開就跳回主畫面了」。

陳沂比起撞鬼更怕「要付費」，立刻向櫃台反應換房間。（圖／翻攝「陳沂」臉書）





比起撞鬼更怕「要付費」 火速向櫃檯反應換房間



經過沉澱一段時間後，陳沂思考到另一個問題「我想到謎片是要付費的欸，旅館不會charge我這個錢吧，而且會不會以為我看片品味這麼差？」，於是立刻下樓向櫃檯說明狀況，旅館人員回應陳沂成人頻道需透過掃描QR Code並線上付款才能觀看，但卻遇到電視自己打開播放，連旅館人員也直言是第一次聽到，為了繼續干擾到她的休息，旅館隨後協助她更換房間，陳沂最後還開玩笑表示「希望明天不要再被謎片叫醒！」。貼文曝光，不少網友紛紛留言「好恐怖又好好笑，我這個精神狀態是可以去上班的嗎，現在8:00am」、「會不會是隔壁的遙控比較強.....」、「原來去澄清的重點是怕被誤會品味很差」。

《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

原文出處：陳沂日本旅館遇到色鬼？熟睡一半「電視自己打開播謎片」驚恐反應曝光

